Роман Шаронов: «Рубин» из топ-клуба превратился в середняка»

Фото: Ринат Назметдинов

Бывший капитан «Рубина» Роман Шаронов высказался о падении результатов казанской команды в последние годы. По его словам, казанцы из топ-клуба превратились в середняка российского футбола.

В прошлом сезоне «Рубин» под руководством тренера Рашида Рахимова занял восьмое место в чемпионате и вылетел из Кубка России после группового раунда. В текущем первенстве Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб идет на восьмой строчке турнирной таблицы.

— Могу сказать, что это вторая команда не из Москвы, которая выиграла все. Это был топ-клуб, который брал титулы. К сожалению, сейчас он довольствуется тем местом, которое имеет, судя по реакции. «Рубин» из топ-клуба превратился в середняка, — сказал Шаронов «Чемпионату».

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

«Рубин» первым из немосковских клубов выиграл все главные титулы в российском футболе. Казанская команда дважды стала чемпионом России, победила в Кубке и Суперкубке страны. В 2022 году «Рубин» впервые с 2003-го вылетел в Первую лигу, откуда через сезон вернулся в РПЛ.



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