Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма отметил 50-летие
Вуз поздравил министр спорта России Михаил Дегтярев
Мероприятие, посвященное юбилею Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, состоялось 18 декабря в концертном зале учебно-лабораторного корпуса вуза. Гостями стали представители региональных и федеральных ведомств, ректоры 14 физкультурно-спортивных вузов России и казанских университетов, известные спортсмены и тренеры.
Вечер начался с поздравительного обращения министра спорта Российской Федерации и президента Национального олимпийского комитета Михаила Дегтярева, которое зачитал представитель департамента образования, науки и международных отношений ведомства Максим Боев.
«Как отмечает президент Российской Федерации Владимир Путин, студенческий спорт в стране имеет богатую историю и традиции. Поволжский университет сегодня — один из крупнейших спортивных вузов, на его площадках проводятся всероссийские и международные соревнования, только в юбилейный год здесь прошли «Игры будущего» и Игры БРИКС», — передал в обращении Михаил Дегтярев.
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