ISU допустил россиян к участию в квалификации к Олимпиаде

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Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил спортсменам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях и в квалификационных турнирах к Олимпийским играм, но только в нейтральном статусе. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте ISU.

В течение месяца, с 1 по 28 февраля 2025 года, представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России (СКР) могут предложить по одному кандидату в каждой из трех дисциплин: фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.



Таким образом, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты могут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. С 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях.



Однако российские фигуристы не примут участия в командном турнире на ОИ-2026.



Дарья Пузикова