«Ак Барс» впервые в сезоне сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Казани

Два матча в Уфе завершились поражением казанской команды

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» впервые в сезоне сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Казани. Ранее команды дважды встречались в рамках чемпионата КХЛ в Уфе. Оба матча завершились победой «Салавата Юлаева» со счетом 5:3 и 3:2 в овертайме.

Казанский «Ак Барс» еще не побеждал уфимцев в 2024 году. В концовке прошлого регулярного чемпионата казанцы уступили в Уфе со счетом 1:2. Всего в девяти последних очных матчах «Салават Юлаев» выиграл у «барсов» семь раз.

После 32 матчей «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 44 очками. «Салават Юлаев» опережает казанцев на четыре балла и идет на второй строчке Востока. При этом уфимцы делят лидерство с «Трактором», обе команды имеют в активе 48 очков.

«Ак Барс» вывел из списка травмированного нападающего Егора Бабенко перед игрой с «Салаватом Юлаевым». При этом ранее тренировку команды пропускал форвард Илья Сафонов.

Матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в прямом эфире покажут местные телеканалы ТНВ и БСТ.

Зульфат Шафигуллин