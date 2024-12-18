«Ак Барс» одержал первую за год победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

Взяли реванш за три подряд поражения

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» впервые за год обыграл «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Казани завершилась победой команды Анвара Гатиятулина со счетом 3:2.

В составе «Ак Барса» авторами заброшенных шайб стали Артур Бровкин, Кирилл Семенов и Никита Дыняк. У «Салавата Юлаева» забили Владислав Ефремов и Александр Шаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В текущем чемпионате «Ак Барс» дважды проиграл «Салавату» в Уфе — 3:5 и 2:3 в овертайме. Ранее в конце прошлого сезона уфимцы дома обыграли «барсов» со счетом 2:1. Таким образом, для казанской команды эта победа стала первой за 2024 год.

После 33 сыгранных матчей «Ак Барс» набрал 46 очков и сократил отставание от второго места в Восточной конференции. «Салават Юлаев» остался с 48 баллами на второй строчке таблицы Востока.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 20 декабря в Казани с минским «Динамо» в 19:30 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы:

1:0 — Бровкин (Миллер, 02:59)

2:0 — Семенов (Галимов, 22:38)

3:0 — Дыняк (Миллер, Кателевский, 25:45)

3:1 — Ефремов (Горшков, 31:22)

3:2 — Шаров (Ян, 41:05)

Зульфат Шафигуллин