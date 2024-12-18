ФФККР не будет подстраивать календарь под возвращение Валиевой после бана

Дисквалификация фигуристки закончится в конце декабря 2025 года

Фото: Руслан Ишмухаметов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будет подстраивать календарь соревнований под возвращение Камилы Валиевой после дисквалификации. Об этом заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Срок дисквалификации Камилы Валиевой истечет в конце декабря 2025 года.

— Подстраивать чемпионат под одну, даже прекрасную спортсменку — вряд ли правильный подход. Сроки чемпионата определяются другими турнирами. Посмотрим, какие они у нас будут, — сказал Коган.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чемпионат России по фигурному катанию ежегодно проводится в конце декабря. В нынешнем сезоне турнир пройдет с 18 по 23 декабря в Омске.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный триметазидин. Ранее сторона Валиевой повторно подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о своем отстранении.

Зульфат Шафигуллин