Матч «Зенит» — УНИКС начнется с минуты молчания в память о Янисе Тимме

Фото: Динар Фатыхов

Матч Единой лиги ВТБ между петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом, который состоится 18 декабря, начнется с минуты молчания в память о Янисе Тимме, бывшем игроке обеих команд. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.

Напомним, в Москве было найдено тело 32-летнего Тиммы. Правоохранительные органы сообщили о самоубийстве.

«Зенит», УНИКС и Единая лига ВТБ уже выразили соболезнования родным и близким баскетболиста. Минута молчания в память о Тимме будет проведена также на матчах Евролиги.

Тимма выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 годы, был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ (сезон 2014/15), был выбран на драфте НБА клубом «Мемфис Гриззлис», сыграл 68 матчей за сборную Латвии и в ноябре дебютировал в российской медиабаскетбольной лиге 3x3.

Рената Валеева