Источник: «Рубин» интересуется боснийским защитником Наилем Омеровичем

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» рассматривает вариант покупки защитника «Осиека» Наиля Омеровича. По данным источника, казанский клуб ищет усиления на края обороны.

Агент Иван Йолич, представляющий Омеровича, подтвердил интерес футболиста к российскому рынку. При этом он не подтвердил факт переговоров с «Рубином».

22-летний Омерович имеет контракт с «Осиеком» до лета 2026 года. В текущем чемпионате Хорватии защитник провел за команду 16 матчей, отметившись одним голевым пасом. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,3 млн евро. Трансфер Омеровича может обойтись «Рубину» в 2 млн евро.

В 2024 году защитник дебютировал в основной сборной Боснии и Герцеговины. Всего за взрослую национальную команду Омерович успел сыграть два матча.

Ранее «Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым, выступающим на краю обороны.

Зульфат Шафигуллин