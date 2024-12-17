Источник: «Рубин» интересуется боснийским защитником Наилем Омеровичем
«Рубин» рассматривает вариант покупки защитника «Осиека» Наиля Омеровича. По данным источника, казанский клуб ищет усиления на края обороны.
Агент Иван Йолич, представляющий Омеровича, подтвердил интерес футболиста к российскому рынку. При этом он не подтвердил факт переговоров с «Рубином».
22-летний Омерович имеет контракт с «Осиеком» до лета 2026 года. В текущем чемпионате Хорватии защитник провел за команду 16 матчей, отметившись одним голевым пасом. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,3 млн евро. Трансфер Омеровича может обойтись «Рубину» в 2 млн евро.
В 2024 году защитник дебютировал в основной сборной Боснии и Герцеговины. Всего за взрослую национальную команду Омерович успел сыграть два матча.
Ранее «Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым, выступающим на краю обороны.
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