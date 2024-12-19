О’Делл до января не сможет сыграть за «Ак Барс» из-за травмы

Фото: Динар Фатыхов

Канадский новичок «Ак Барса» Эрик О’Делл не сможет помочь команде до января из-за травмы. Хоккеист продолжает восстанавливаться от повреждения, сообщил генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

— Мы глубоко изучили его медицинскую карту и понимаем все риски, связанные с его состоянием, однако не считаем текущую ситуацию критической и видим хорошую перспективу. Нашей общей задачей будет завершить реабилитацию Эрика и подвести его к матчам в оптимальной форме. У нас есть время, чтобы грамотно ввести О’Делла в состав. Рассчитываем, что в январе он выйдет на лед, — сказал Валиуллин.

Также генменеджер «Ак Барса» напомнил о прошлогоднем подобном опыте с защитником Алексеем Марченко. Тогда казанский клуб подписал соглашение с хоккеистом, который имел некоторые медицинские проблемы.



Эрик О’Делл заключил с «Ак Барсом» контракт сроком до конца текущего сезона КХЛ. Канадский хоккеист выступает в России с 2016 года и успел сыграть за четыре клуба: «Сочи», «Металлург», «Сибирь» и московское «Динамо».

Зульфат Шафигуллин