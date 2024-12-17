Форвард «Реала» Винисиус признан игроком года ФИФА

Коуч мадридцев Карло Анчелотти — лучший тренер

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена победителей премии The Best, вручаемой лучшим футболистам прошедшего года. Церемония вручения наград состоялась в Катаре.

Лучшим игроком года ФИФА признан форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Бразильский футболист выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Также на награду претендовали Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и Тони Кроос, завершивший карьеру по окончании прошлого сезона.

Лучшим тренером года ФИФА стал Карло Анчелотти, выигравший с мадридским «Реалом» все главные клубные турниры в сезоне. Среди вратарей отмечено выступление аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса.

Ранее обладателем другого приза лучшему футболисту года, «Золотого мяча», был признан полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес (Родри).

Зульфат Шафигуллин