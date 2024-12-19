Вратарь «Ак Барса» Мифтахов назвал ключевой аспект победы над «Салаватом»

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Голкипер выделил один главный ключевой аспект в игре казанской команды.

— Могли выиграть и в прошлом матче, но это история, не будем к нему возвращаться. Ключевое сегодня — командная игра, все бились до конца, ребята ловили на себя. Каждый из блокированных бросков помню, благодарен им за самоотверженность. Были единым целым, поэтому выиграли, — приводит слова вратаря пресс-служба клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мифтахов отразил 46 из 48 бросков по своим воротам в матче с «Салаватом Юлаевым». Голкипер «Ак Барса» одержал седьмую личную победу в текущем сезоне. Мифтахов является лучшим вратарем лиги по двум основным показателям, с 95,1% отраженных бросков и коэффициентом надежности 1,54.



«Ак Барс» продолжает идти на третьем месте в Восточной конференции с 46 очками. Команда Анвара Гатиятулина отстает от лидирующего «Трактора» на два балла.

Зульфат Шафигуллин