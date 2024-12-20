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Названы все участники плей-офф Лиги конференций УЕФА

09:12, 20.12.2024
Названы все участники плей-офф Лиги конференций УЕФА
Фото: Динар Фатыхов

По итогам заключительного тура основного раунда Лиги конференций УЕФА определились все участники плей-офф футбольного еврокубка. Об этом сообщает РИА «Спорт».

В 1/8 финала сразу же оказались восемь команд:

  • «Челси» из Лондона;
  • «Витория» из Португалии;
  • «Фиорентина» из Италии;
  • «Рапид» из Австрии;
  • «Юргорден» из Швеции;
  • «Лугано» из Швейцарии;
  • «Легия» из Польши;
  • «Серкль Брюгге» из Бельгии.

В Лиги конференций сыграют команды, занявшие 9–24-е места в своих группах. Среди них — польская «Ягеллония», ирландский «Шэмрок Роверс», кипрские АПОЭЛ, «Пафос» и «Омония», греческий «Панатинаикос», словенские «Олимпия» и «Целе», испанский «Бетис», немецкий «Хайденхайм», бельгийский «Гент», датский «Копенгаген», исландский «Викингур», боснийский «Борац», норвежский «Мольде» и сербская «Бачка-Топола».

20 декабря пройдет жеребьевка первого этапа плей-офф. В этом сезоне в основной раунд Лиги конференций вышли 36 команд, и это стало первым подобным случаем в истории турнира.

Дарья Пузикова

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