Названы все участники плей-офф Лиги конференций УЕФА
По итогам заключительного тура основного раунда Лиги конференций УЕФА определились все участники плей-офф футбольного еврокубка. Об этом сообщает РИА «Спорт».
В 1/8 финала сразу же оказались восемь команд:
- «Челси» из Лондона;
- «Витория» из Португалии;
- «Фиорентина» из Италии;
- «Рапид» из Австрии;
- «Юргорден» из Швеции;
- «Лугано» из Швейцарии;
- «Легия» из Польши;
- «Серкль Брюгге» из Бельгии.
В Лиги конференций сыграют команды, занявшие 9–24-е места в своих группах. Среди них — польская «Ягеллония», ирландский «Шэмрок Роверс», кипрские АПОЭЛ, «Пафос» и «Омония», греческий «Панатинаикос», словенские «Олимпия» и «Целе», испанский «Бетис», немецкий «Хайденхайм», бельгийский «Гент», датский «Копенгаген», исландский «Викингур», боснийский «Борац», норвежский «Мольде» и сербская «Бачка-Топола».
20 декабря пройдет жеребьевка первого этапа плей-офф. В этом сезоне в основной раунд Лиги конференций вышли 36 команд, и это стало первым подобным случаем в истории турнира.
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