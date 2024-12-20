Названы все участники плей-офф Лиги конференций УЕФА

Фото: Динар Фатыхов

По итогам заключительного тура основного раунда Лиги конференций УЕФА определились все участники плей-офф футбольного еврокубка. Об этом сообщает РИА «Спорт».

В 1/8 финала сразу же оказались восемь команд:

«Челси» из Лондона;

«Витория» из Португалии;

«Фиорентина» из Италии;

«Рапид» из Австрии;

«Юргорден» из Швеции;

«Лугано» из Швейцарии;

«Легия» из Польши;

«Серкль Брюгге» из Бельгии.

В Лиги конференций сыграют команды, занявшие 9–24-е места в своих группах. Среди них — польская «Ягеллония», ирландский «Шэмрок Роверс», кипрские АПОЭЛ, «Пафос» и «Омония», греческий «Панатинаикос», словенские «Олимпия» и «Целе», испанский «Бетис», немецкий «Хайденхайм», бельгийский «Гент», датский «Копенгаген», исландский «Викингур», боснийский «Борац», норвежский «Мольде» и сербская «Бачка-Топола».

20 декабря пройдет жеребьевка первого этапа плей-офф. В этом сезоне в основной раунд Лиги конференций вышли 36 команд, и это стало первым подобным случаем в истории турнира.

Дарья Пузикова