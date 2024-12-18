«Ак Барс» назвал состав на домашний матч с «Салаватом Юлаевым»

Команды впервые в сезоне сыграют в Казани

«Ак Барс» определился с составом на игру в Казани против «Салавата Юлаева» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча станет заключительным очным поединком команд в 2024 году.

В стартовом составе «Ак Барса» присутствует нападающий Егор Коршков. Также вернулся в состав защитник Альберт Яруллин, оправившийся от травмы. Он заменил в третьей паре обороны Дмитрия Юдина.

Состав «Ак Барса»: Мифтахов (Билялов); Лямкин — Миллер, Петан — Семенов — Яшкин; Журавлев — Марченко, Барабанов — Сафонов — Галимов; Лучевников — Яруллин, Коршков — Комков — Кошелев; Евсеев, Дыняк — Кателевский — Бровкин, Замалтдинов.

В воротах «Салавата Юлаева» сыграет основной голкипер уфимцев Александр Самонов. В остальном состав гостей без неожиданностей.

«Салават Юлаев» выиграл все три матча с «Ак Барсом» в 2024 году. В концовке прошлого сезона уфимцы обыграли соперника со счетом 2:1. В нынешнем чемпионате в Уфе «Салават» дважды переиграл «Ак Барс» — 5:3 и 3:2 в овертайме.

Матч в Казани начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире встречу покажут местные телеканалы ТНВ и БСТ.

Зульфат Шафигуллин