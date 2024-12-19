Виктория Просекова пополнила СК «Синтез»
Пополнение в составе спортивного клуба «Синтез», который базируется в Казани и объединяет представителей трех водных видов спорта.
Ряды прыгунов в воду пополнила перспективная и уже титулованная трамплинистка Виктория Просекова.
Наша новая спортсменка 2005 года рождения, мастер спорта. В 2011 году начала заниматься прыжками в воду в Санкт-Петербурге у тренера Дмитрия Доброскока.
В 2017 году впервые попала в сборную России, в составе которой становилась победителем и призером Первенства Европы.
Многократная победительница первенств России, призер Кубка России и Спартакиады сильнейших.
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