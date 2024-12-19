Виктория Просекова пополнила СК «Синтез»

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Пополнение в составе спортивного клуба «Синтез», который базируется в Казани и объединяет представителей трех водных видов спорта.

Ряды прыгунов в воду пополнила перспективная и уже титулованная трамплинистка Виктория Просекова.

Наша новая спортсменка 2005 года рождения, мастер спорта. В 2011 году начала заниматься прыжками в воду в Санкт-Петербурге у тренера Дмитрия Доброскока.

В 2017 году впервые попала в сборную России, в составе которой становилась победителем и призером Первенства Европы.

Многократная победительница первенств России, призер Кубка России и Спартакиады сильнейших.

