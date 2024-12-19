Чемпион мира по плаванию Минаков выразил благодарность Татарстану
Пловец татарстанского «Синтеза» подвел итоги чемпионата мира
Андрей Минаков, представляющий татарстанский «Синтез», подвел итоги чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Венгрии. Российские спортсмены участвовали в чемпионате в нейтральном статусе.
Кульминацией турнира стала победа россиян в эстафете 4х100 метров, где Андрей Минаков, вместе с Мироном Лифинцевым, Кириллом Пригодой и Егором Корневым, установил мировой рекорд, финишировав с результатом 3.18.68.
— Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто смотрел, переживал и поддерживал. Эта поддержка чувствовалась на все сто! У меня наворачиваются слезы от осознания того, сколько людей мы смогли объединить и сплотить нашими выступлениями. Это была невероятно насыщенная и эмоциональная неделя, полная взлетов и падений. Мы совсем забыли, что это такое, и как нам этого не хватало! Несмотря на все ограничения для нейтральных спортсменов, это был самый сплоченный коллектив, и каждый из нас отдавался на максимум. Также хочется выразить слова благодарности моему региону — Республике Татарстан, — поделился Андрей Минаков в своих социальных сетях.
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