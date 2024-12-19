Чемпион мира по плаванию Минаков выразил благодарность Татарстану

Пловец татарстанского «Синтеза» подвел итоги чемпионата мира

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Андрей Минаков, представляющий татарстанский «Синтез», подвел итоги чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Венгрии. Российские спортсмены участвовали в чемпионате в нейтральном статусе.

Кульминацией турнира стала победа россиян в эстафете 4х100 метров, где Андрей Минаков, вместе с Мироном Лифинцевым, Кириллом Пригодой и Егором Корневым, установил мировой рекорд, финишировав с результатом 3.18.68.

— Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто смотрел, переживал и поддерживал. Эта поддержка чувствовалась на все сто! У меня наворачиваются слезы от осознания того, сколько людей мы смогли объединить и сплотить нашими выступлениями. Это была невероятно насыщенная и эмоциональная неделя, полная взлетов и падений. Мы совсем забыли, что это такое, и как нам этого не хватало! Несмотря на все ограничения для нейтральных спортсменов, это был самый сплоченный коллектив, и каждый из нас отдавался на максимум. Также хочется выразить слова благодарности моему региону — Республике Татарстан, — поделился Андрей Минаков в своих социальных сетях.



Дарья Беззубова