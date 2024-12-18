Большунов высказался о возможном возвращении россиян на лыжный Кубок мира

Фото: Максим Платонов

Олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о возможном возвращении российских лыжников на международные турниры.

— Здесь не могу ничего сказать. Наступит 2025 год, наверное будет какая‑то ясность. Поживем — увидим, — заявил каналу «Матч ТВ» лыжник.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам. Лидер сборной России дважды выигрывал общий зачет Кубка мира, а также стал двукратным победителем лыжной многодневной гонки Тур де Ски.



В нынешнем сезоне Большунов выступает в составе сборной Татарстана, куда перешел из команды Архангельской области.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин