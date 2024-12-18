Большунов высказался о возможном возвращении россиян на лыжный Кубок мира
Олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о возможном возвращении российских лыжников на международные турниры.
— Здесь не могу ничего сказать. Наступит 2025 год, наверное будет какая‑то ясность. Поживем — увидим, — заявил каналу «Матч ТВ» лыжник.
Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам. Лидер сборной России дважды выигрывал общий зачет Кубка мира, а также стал двукратным победителем лыжной многодневной гонки Тур де Ски.
В нынешнем сезоне Большунов выступает в составе сборной Татарстана, куда перешел из команды Архангельской области.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.
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