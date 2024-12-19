Тренер «Ак Барса» Гатиятулин опроверг слухи о конфликте с защитником Юдиным

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о слухах про конфликт защитника Дмитрия Юдина с представителем тренерского штаба казанского клуба. Хоккеист пропустил вчерашний матч «барсов» против «Салавата Юлаева».

— Конфликта никакого нет, идет рабочий процесс. Задача тренерского штаба — каждому доносить наши требования, задача игрока — их выполнять. Диму немножко выбила из колеи травма, он готовится к возвращению в состав. Когда посчитаем, что он может вернуться, сразу появится на льду, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юдин выступает за «Ак Барс» с 2018 года, перейдя после окончания контракта с питерским СКА. В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал две голевые передачи. Два игровых года подряд хоккеист проводил более 50 игр за «барсов» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось о возможном обмене Юдина из «Ак Барса» в омский «Авангард».

Зульфат Шафигуллин