Центровой УНИКСа Бако поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Фото: Мария Зверева

Баскетбольный клуб УНИКС завтра, 18 декабря, сыграет матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Центровой команды Исмаэль Бако поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

— УНИКС полностью готов к матчу с «Зенитом». В последних играх мы показали заметный прогресс, стали играть более сплоченно. Теперь у нас есть отличная возможность доказать нашим болельщикам, что мы способны побеждать сильнейших соперников лиги, — передает его слова пресс-служба клуба.

По словам Бако, ключ к победе — агрессивная и командная игра.

— Уверен, если мы будем играть так, у нас есть все шансы на успех, — подытожил он.

Напомним, матч начнется с минуты молчания в память о Янисе Тимме, бывшем игроке обеих команд.

Рената Валеева