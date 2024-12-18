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УНИКС обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 79:76

21:35, 18.12.2024
УНИКС обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 79:76
Фото: Руслан Ишмухаметов

Казанский УНИКС одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 79:76 (25:24, 22:15, 21:17, 11:20).

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал Девон Акун-Перселл, набравший 26 очков, 5 подборов, 3 передачи и 1 перехват.

В «Зените» самым результативным игроком стал Дуэйн Бэйкон с 33 очками, 8 подборами, 1 передачей и 1 перехватом. Несмотря на высокую результативность Бэйкона, победу одержал УНИКС.

Рената Валеева

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