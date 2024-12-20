Туктамышева назвала Дикиджи самым стабильным фигуристом России

Фото: Руслан Ишмухаметов

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева назвала Владислава Дикиджи самым стабильным фигуристом в России в текущем сезоне. При этом она не смогла выделить одного главного фаворита среди мужчин в российских турнирах.

— У мужчин очень много претендентов на золото, у меня нет какого-то очевидного лидера. Мне кажется, что самый стабильный по сезону пока что Владислав Дикиджи, — сказала Туктамышева «Спорт-Экспрессу».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Накануне в Омске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. После коротких программ лидирует Марк Кондратюк, а Дикиджи идет шестым.



Туктамышева пропускает нынешний сезон фигурного катания. В прошлом сезоне фигуристка приостановила свои выступления на профессиональном уровне.

Зульфат Шафигуллин