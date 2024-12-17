Первый номер драфта КХЛ 2009 года перешел в «Нефтехимик»

«Нефтехимик» пополнил состав команды защитником Михаилом Пашниным. Об этом сообщается на официальных ресурсах нижнекамского клуба.

— Мы рады приветствовать Михаила в Стае и желаем отличного продолжения сезона, — говорится в заявлении пресс-службы.

35-летний хоккеист подписал с «Нефтехимиком» контракт до конца текущего сезона. Как сообщает Metaratings, Пашнин по договору с нижнекамцами заработает 5,5 миллиона рублей. Еще 3 млн рублей хоккеист сможет получить в случае выхода «Нефтехимика» в плей-офф Кубка Гагарина.

С весны 2024 года Пашнин оставался без клуба после завершения контракта с питерским СКА. Ранее хоккеист также выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Металлург» из Магнитогорска. В составе московских армейцев защитник стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2018/2019.

В 2009 году Пашнин был выбран под первым общим номером на драфте КХЛ.

Зульфат Шафигуллин