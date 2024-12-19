«Ак Барс» заключил контракт с канадским нападающим Эриком О’Деллом

Канадский нападающий Эрик О’Делл стал игроком «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт с 34-летним нападающим заключен до конца текущего сезона 2024/25. При этом в клубе отметили, что хоккеист продолжает лечиться от ранее полученной травмы.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Эрик О'Делл выступает девять сезонов. Всего в лиге канадский нападающий сыграл 411 матчей, забросил 122 шайбы и отдал 140 голевых передач.

Нынешний сезон О'Делл начинал в московском «Динамо», с которым на днях расторг контракт.

Зульфат Шафигуллин