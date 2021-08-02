Дневник Олимпиады: татарстанца Тарасевича от бронзы отделили 0,05 сотых

Подвел казалось бы железный Евгений Рылов

Копилка олимпийской сборной России, как капельки ртути. Медали в нее собираются из самых разных мест: из бассейна и тира, борцовского и фехтовального помостов, гребного канала и теннисного корта. По этой же схеме мы зачастую лишались медалей. Конкретно спортсмены Татарстана не добрали два бронзовых комплекта. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Девушка из высшего общества. Вам бронзу выиграть что ли не хочется?

В фигурном катании есть место кисс энд край, уголок слез и поцелуев, где проигравшие огорчаются, а чемпионы радуются. Так вот в олимпийский уик-энд Россия четко увидела, где ей радоваться, а где случились Мукден, Порт Артур и Цусима. Радовались, преимущественно, на игровых площадках, восторгаясь блистательными в эти дни волейболистками, гандболистками, саблистками, и печалясь от итогов плавания, стрельбы, тенниса.

Поражение наших теннисисток Елены Весниной и Вероники Кудерметовой в матче за бронзу против Лауры Пигосси и Луизы Стефани до сих пор вызывает недоумение. За день до матча Веснина вышла в финал микста, причем, на корте она просто деморализовала Новака Джоковича, как морально, так и физически. Один раз мяч пришелся ему в пах, и в конечном итоге Джокович даже снялся с матча за третье место.

В парном финале Веснина была в порядке на старте, наши выиграли первый сет — 6:4, и даже проигрыш второй партии не выиграл критичным. В решающем сете наши вели 9:5, имея четыре матчбола, и не реализовав ни один. Переживаем это поражение, как личное, поскольку ранее уверенно предсказывали нашим теннисисткам медаль, а случилась настоящая Цусима. Веснина хотела объяснить итоговое поражение тем, что нужен полноценный третий сет, а не укороченный, поскольку девушки проиграли их дважды, еще и в полуфинале — соперницам из Чехии. Затем Веснина проиграла еще в миксте, правда, тут не обидно, поскольку уступили другой российской паре Павлюченковой и Рублеву. Но что мешало нашим девушкам брать второй «нормальный» сет у бразильянок? И, самое главное, что помешало нанести один точный удар при счете — 9:5?

Затем Веснина проиграла еще в миксте, правда, тут не обидно, поскольку уступили другой российской паре Павлюченковой и Рублеву. Фото olympic.ru

Рылов — это спинной «мозг» мирового плавания. Увы, но даже он — живой человек, который на финише «сдулся»

Впрочем, неудачи начались с самого утра. Вначале Андрей Минаков проиграл бронзовую медаль на 100 метров в баттерфляе, когда его опередил малоизвестный швейцарец Ной Понти. Затем мы безропотно уступили в смешанной эстафете, причем, дела там не заладились с самого начала, когда Евгений Рылов финишировал третьим среди мужчин, опередив только девушек. А медаль могла бы пригодиться и Татарстану, поскольку на предварительном этапе там плыл казанец Григорий Тарасевич. В итоге на всех седьмое место.

В комбинированной эстафете получилось еще обиднее. Россияне уступили 0,05 секунды сборной Италии в борьбе за бронзовую медаль. Победила Америка с мировым рекордом, второй была Англия — с рекордом европейским, а вот Италии для третьего места хватило того, что она обогнала россиян. И снова Тарасевич без медали.

В новичке олимпийской программы — БМХ, казанец Ирек Ризаев занял шестое место, опустившись на него, после того, как на предварительном этапе был пятым. Представительница СК ВВС «Синтез» Мария Полякова вышла в финал прыжком с 3-метрового трамплина с 11 места, а там улучшила свой результат, поднявшись на строчку выше, в итоге она десятая.

На 14 финишировали в финале микста на трапе Екатерина Субботина и Максим Кабацкий. Это новая олимпийская дисциплина, которая сменила мужской дабл-трап, где Татарстан был стабильно силен: Василий Мосин, братья Фурасьевы. Сейчас же представительница Татарстана была далека от медалей, этот дуэт уступил даже другому российскому, где с опытнейшим Александром Алиповым стреляла Дарья Семьянова, и они финишировали 11-ми.

В новичке олимпийской программы — БМХ, казанец Ирек Ризаев занял шестое место. Фото olympic.ru

Нам и Бида не беда, если в нём течет кровь Гришина и Растворовой

После успеха нашей команды рапиристок, их почин подхватили команды шпажистов и саблисток. Уже в первом раунде нашим ребятам пришлось бороться с мощнейшей командой Италии, и мы уступали — 13:16. Пока не вышел на свой второй бой Сергей Бида, это наш ответ итальянской династии Монтано. Его бабушка Валентина Растворова, олимпийская чемпионка по фехтованию, а дедушка — вице-чемпион по водному поло. Дядя — Евгений Гришин, олимпийский чемпион Москвы-1980 по водному поло, а мама Елена Гришина — двукратная вице-чемпионка мира, участница Олимпиады-2004, причем, её тогда готовил к Играм легендарный Владимир Житлов, к которому Гришина приезжала в Казань. Сейчас она телекомментатор «Матч ТВ», и ей выпала удача комментировать поединки нашей сборной. Бида в итоге победил в своем микропоединке, и сравнял счет — 23:23, а затем на помост вышел Никита Глазков, вышедший на замену Сергею Ходосу, и обыграл своего соперника Андреа Сантарелли в седьмом бою, который считается принципиальным для итогового результата. Кстати, казаночка Марта Мартьянова оба раза побеждала именно в седьмых поединках и американскую и французскую соперниц. В итоге российские шпажисты переломили ход поединка, и вышли в полуфинал с огромным преимуществом в счете — 45:34. Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького...

В полуфинале вместе с россиянами вышли только азиаты, Южная Корея и Япония. А нам противостояла сборная Китая, всё было ровно, но Павел Сухов выиграл предпоследний поединок, и принёс нам комфортное преимущество — 40:35. Бида, как учили, «на опыте», на династийной тяге к олимпийскому золоту. Довел матч до победы — 45:38. Вжик-вжик-вжик, кто на новенького?

В финале нас ожидала Япония, которая сенсационно обыграла олимпийских чемпионов Рио, команду Франции. И вот она-то и остановила российскую дружину на пути к золоту.

Башаеву удалось одержать верх, а затем закрепить свой успех завоеванием бронзовой медали. Фото olympic.ru

Башаев обыграл «медвежонка Тедди»



Не везло нам в этот день с азиатами, поскольку и на корте для стрельбы из лука россиянка Елена Осипова вынуждена была уступить в финале Ан Сан из Южной Кореи. Но это поражение из тех, что сродни победе. Дело в том, что наши победы советского времени остались в далеком прошлом. В том числе и потому, что призер Монреаля-1976 Зебинисо Рустамова живёт в Таджикистане, единственная олимпийская чемпионка времён СССР Кетеван Лосаберидзе осталась в Грузии, а Наталья Бутузова сейчас тренирует, но не россиян, а немцев, приехав в Токио в тренерском штабе этой сборной. Мы свои традиции подрастеряли, а вот кореянки, наоборот, выиграв с 1984 года 18 золотых медалей из 19 возможных. Складывается подозрение, что и знаменитого лучника из Шервудского леса звали Ро Бин Гуд, и был он корейцем. Надо отдать должное Осиповой, она обыграла по ходу личных стартов одну из кореянок, но справиться с Ан Сан было выше её сил.

Зато саблистки Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова безмерно порадовали, переломив неудачный ход финала с Францией — 14:20 на — 25:23. И сделала это третий номер команды Никитина, выигравшая в нужный момент свой микропоединок со счетом — 11:3. В сабле, кстати, случился тот момент, когда еще одна заявленная спортсменка Светлана Шевелёва ни разу не вышла на помост, и осталась без личной медали.

Под конец своего турнира разошлись и российские дзюдоисты. Две бронзы Нияза Ильясова и Мадины Таймазовой важны сами по себе, а то, каким образом Таймазова заняла третье место вообще заслуживает отдельного рассказа. Но мы прибережем краски на описание победы Тамерлана Башаева над французом Тедди Ринером. Ринер, по прозвищу Медвежонок Тедди, двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 205-сантиметровый гигант, который выше Башаева на 30 сантиметров. Француз начал побеждать на чемпионатах мира с 18 лет, это такой Александр Карелин, только темнокожий, поскольку родился на Гваделупе. У Ринера тоже своя династия, только не родственников, а соотечественников, становившихся олимпийскими чемпионами — Анжело Паризи и Давид Дуйе. В России сменилось несколько поколений дзюдоистов, которые смотрели на Ринера сверху вниз, как на татами, так и на пьедестале почета — Александр Михайлин, Тамерлан Тменов, Инал Тасоев, и вот Башаеву удалось одержать верх, а затем закрепить свой успех завоеванием бронзовой медали.

