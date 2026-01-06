«Рубин» провел детские новогодние спектакли
«Рубиновая елка» проходит уже третий год
«Рубин» третий год подряд проводит детские новогодние спектакли «Рубиновая елка». В этот раз праздничное мероприятие прошло 4 января в ИТ-парке имени Башира Рамеева.
Новогоднее представление было организовано в формате иммерсивного шоу под названием «Рубиновая елка: межпланетный Новый год», где гости поучаствовали в космическом приключении.
Каждый ребенок по итогу мероприятия получил персональный подарок. В шоу поучаствовали дракончик Руби и красная панда Доброфоня.
Впервые новогодние спектакли «Рубин» провел в 2024 году. Нынешняя «Рубиновая елка» стала уже третьей в истории проведения мероприятия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».