«Рубин» провел детские новогодние спектакли

«Рубиновая елка» проходит уже третий год

«Рубин» третий год подряд проводит детские новогодние спектакли «Рубиновая елка». В этот раз праздничное мероприятие прошло 4 января в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Новогоднее представление было организовано в формате иммерсивного шоу под названием «Рубиновая елка: межпланетный Новый год», где гости поучаствовали в космическом приключении.

Каждый ребенок по итогу мероприятия получил персональный подарок. В шоу поучаствовали дракончик Руби и красная панда Доброфоня.

Впервые новогодние спектакли «Рубин» провел в 2024 году. Нынешняя «Рубиновая елка» стала уже третьей в истории проведения мероприятия.

Зульфат Шафигуллин