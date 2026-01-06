Новости спорта

15:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» провел детские новогодние спектакли

20:18, 06.01.2026

«Рубиновая елка» проходит уже третий год

«Рубин» провел детские новогодние спектакли
Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» третий год подряд проводит детские новогодние спектакли «Рубиновая елка». В этот раз праздничное мероприятие прошло 4 января в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Новогоднее представление было организовано в формате иммерсивного шоу под названием «Рубиновая елка: межпланетный Новый год», где гости поучаствовали в космическом приключении.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Каждый ребенок по итогу мероприятия получил персональный подарок. В шоу поучаствовали дракончик Руби и красная панда Доброфоня.

Впервые новогодние спектакли «Рубин» провел в 2024 году. Нынешняя «Рубиновая елка» стала уже третьей в истории проведения мероприятия.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем