Что роднит Волжскую Булгарию и Куликово поле

И чем займется комиссия по историческому просвещению?

Два события, посвященных осмыслению истории, прошли в последние дни в Москве: подготовка к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией совпала с появлением комиссии по историческому просвещению. Постоянный автор и колумнист «Реального времени» Радиф Кашапов видит в этом проявление федеративности России.

«Нам нельзя замыкать этот праздник только на Татарстане»

Президент РТ Рустам Минниханов, отправившись в Москву, 26 июля принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2022 году празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В начале июня этот вопрос обсудили в Болгаре на празднике «Изге Болгар җыены» под руководством председателя оргкомитета Марата Хуснуллина. В число мероприятий вошли: заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с участием руководства Организации исламского сотрудничества, международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit», 45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани, международный форум «Цивилизационное значение принятия ислама Волжской Булгарией и Золотой Ордой», конференция «Мусульманская археология», всероссийская олимпиада по исламским дисциплинам и арабскому языку среди мусульманских образовательных организаций и многое другое.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, выступая по видеоконференции, отметил: «Нам нельзя замыкать этот праздник только на Татарстане. Очень важно подключить руководителей регионов, чтобы они разработали свои мероприятия. Это сблизит очень сильно, поскольку данные вопросы затрагивают души людей».



В 2022 году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Фото: Максим Платонов

Мединский — и комиссар, и историк, и контрзащитник

На этой же неделе президент России Владимир Путин утвердил межведомственную комиссию по историческому просвещению. Ее председателем назначен Владимир Мединский.

Комиссия образована «в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».

В числе ее задач — в частности:

предупреждение попыток фальсификации истории; анализ деятельности иностранных структур, «наносящих ущерб национальным интересам России в исторической сфере», и противодействие ей; подготовка предложений по «информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий» и проведению просветительских акций, связанных в том числе с памятными датами и историческими событиями. Для Мединского эта тема — профессиональная: он защитил диссертацию по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков». Правда, позже появилось заявление, в котором экс-министра требовали лишить ученой степени, поскольку тот манкировал объективностью и безоценочностью в анализе материала. К требованию присоединилась Высшая аттестационная комиссия. Кроме прочего, Мединский стал редактором серии учебников по российской и всеобщей истории.

Председателем межведомственной комиссии по историческому просвещению назначен Владимир Мединский. Фото: Ринат Назметдинов

Куликово поле — 2:0 в пользу Тохтамыша

Еще весной, в апреле, Путин подписал распоряжение о праздновании 650-летия Куликовской битвы в 2030 году. А во время послания Федеральному собранию возмутился тем, что в одном из школьных учебников не упоминалась Сталинградская битва. Безусловно, созданная комиссия займется этими вопросами.

Что отличает одно историческое событие с крупной датой (принятие ислама) от другого (Куликовская битва)?

Во-первых, позитивный настрой. Любой день победы, как ни крути, — это праздник со слезами на глаз.

Во-вторых, универсальность. Любой гражданин России может поздравить знакомого мусульманина с круглой датой. Но кого должен поздравлять россиянин в 2030-м? Напомним, что Куликовская битва — это сражение русского войска во главе с князем Дмитрием Ивановичем и правителя части Золотой Орды Мамая. Считается, что победа в той схватке — важный этап избавления Руси от владычества Золотой Орды.

Если так, то это означает, что на государственном уровне Орда все еще не считается предшественницей нынешней России. А вот царская Россия — считается. Хотя у нее тоже совершенно другая идеология и правители.

Куликовская битва — это сражение русского войска во главе с князем Дмитрием Ивановичем и правителя части Золотой Орды Мамая. Считается, что победа в той схватке — важный этап избавления Руси от владычества Золотой Орды. Источник: pobedarf.ru

В-третьих, каким был итог битвы на Куликовом поле? Мамая после нее разбил Тохтамыш. И этот же потомок Чингисхана, когда князь Дмитрий отказался платить ему дань через два года после Куликовской битвы, в 1382-м, сжег Москву. По сути, Куликовская битва — это проявление своеволия московского князя, это крупный шаг в сторону независимости. Так что это вполне реалистичный праздник демократии.

Удивительным образом получается, что одна и та же страна празднует две эти столь разные даты. При этом Марат Хуснуллин на том же заседании подчеркнул, что «Владимир Владимирович Путин не раз отмечал важность межконфессионального и межнационального диалога и обращал внимание на то, что традиции межконфессионального мира являются нашим богатством и достоянием. Наряду с другими традиционными религиями ислам вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и устойчивого развития государства и нации».

На первый взгляд, это парадокс. Но никакого противоречия здесь нет. Политика России сразу предлагает несколько вариантов оценки истории, где заметки Ибн Фадлана и краткая летописная повесть «О Великом побоище на Дону» существуют одновременно, не оказывая друг на друга воздействия. Не последствия ли это золотоордынского федерализма?

Думаю, идеальной формой работы новой комиссии и станут такие выводы, которые будут поражать многозначностью. У многонациональной страны ординарных решений быть не может.

