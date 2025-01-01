В МЧС России сообщили, что на побережье Кубани собрано более 71 тыс. тонн загрязненного грунта

Фото: Динар Фатыхов

После крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края сотрудники МЧС собрали и вывезли более 71,3 тыс. тонны загрязненного песка и грунта. Специалистам удалось обследовать 56 км прибрежной территории, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, были проведены водолазные работы возле судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Выхода нефтепродуктов не зафиксировано.

В работах задействованы 82 человека и 40 единиц техники. За прошедшие сутки нефтепродуктов не обнаружено.

В новогоднюю ночь из-за шторма были зафиксированы повторные выбросы мазута на пляжи Анапы. Они отличаются в зависимости от участков, рассказали в оперштабе Краснодарского края.

— 1 января на пляжах работает сокращенная группировка, уже со 2-го числа она будет усилена — от каждого муниципалитета приедет не менее 50 человек. Также на самые сложные участки будет перераспределена техника для ускорения проведения работ — это самосвалы, погрузчики и вахтовки, чтобы доставить людей туда, куда могут проехать только высокопроходимые машины, — говорится в сообщении.

Напомним, в середине декабря в Керченском проливе произошло крушение двух российских танкеров, что привело к экологической катастрофе и разливу мазута, который загрязнил пляжи протяженностью до 50 км. Событие вызвало широкое обсуждение в обществе, по следам катастрофы ввели режим ЧС федерального уровня. «Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.



Галия Гарифуллина