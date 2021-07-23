В Центробанке заявили о снижении цен на «борщевой набор»

Центробанк России фиксирует снижение цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Эта тенденция продолжится, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«На наш взгляд, это сезонная история и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику», — обозначила она позицию Банка России. Стоимость последних, по словам Набиуллиной, выросла в основном под влиянием мировой конъюнктуры.

Резкий рост цен на продукты «борщевого набор» в мае-июне этого года она объяснила тем, что прошлогодние запасы закончились быстро, а новый урожай на прилавки пока не поступал, пишет «РИА Новости».

На этой неделе президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране существует. Особо остро стоит вопрос с подорожанием овощей, «борщевого набора».

Напомним, индекс потребительских цен в июне 2021 года обновил максимальное значение с лета 2016 года — годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 6,5%. По сравнению с маем цены выросли на 0,69%.

Татьяна Демина