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Экономика

В Центробанке заявили о снижении цен на «борщевой набор»

16:42, 23.07.2021
В Центробанке заявили о снижении цен на «борщевой набор»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Центробанк России фиксирует снижение цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Эта тенденция продолжится, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«На наш взгляд, это сезонная история и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику», — обозначила она позицию Банка России. Стоимость последних, по словам Набиуллиной, выросла в основном под влиянием мировой конъюнктуры.

Резкий рост цен на продукты «борщевого набор» в мае-июне этого года она объяснила тем, что прошлогодние запасы закончились быстро, а новый урожай на прилавки пока не поступал, пишет «РИА Новости».

На этой неделе президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране существует. Особо остро стоит вопрос с подорожанием овощей, «борщевого набора».

Напомним, индекс потребительских цен в июне 2021 года обновил максимальное значение с лета 2016 года — годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 6,5%. По сравнению с маем цены выросли на 0,69%.

Татьяна Демина
Справка

В состав «борщевого набора» входят картофель, капуста, лук, свекла, морковь, чеснок.

Экономика
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