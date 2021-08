День в истории: Путин — почетный гражданин Казани, Медный бунт и год со взрыва в Бейруте

Чем примечательна дата 4 августа

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 4 августа, дата памятная многими событиями. В разные годы и столетия в этот день: в Москве заложили первый каменный храм; недовольные финансовым кризисом жители Первопрестольной учинили Медный бунт; во Франции изобрели шампанское; Михаил Кутузов получил тяжелое ранение в бою с турками; в Лондоне появился первый цирк; Великобритания объявила войну Германии в начале Первой мировой; в Татарстане основали Юдинский (сейчас Зеленодольский) район; присвоили первые в истории современной Казани звания «Почетный гражданин»; год назад в Бейруте в районе порта прогремел мощный взрыв, который унес жизни свыше двух сотен людей. 4 августа родились: основоположник русского ампира, архитектор Василий Стасов, английский поэт Перси Биши Шелли, норвежский писатель Кнут Гамсун, американский джазмен Луи Армстронг. Умерли: английский госдеятель Уильям Сесил, датский писатель-сказочник Ганс Христиан Андерсен, русский художник-пейзажист Исаак Левитан, немецкий композитор Зигфрид Вагнер, литератор и возлюбленная Маяковского Лиля Брик, советский диктор всесоюзного радио Юрий Левитан, конструктор-оружейник Евгений Драгунов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Путин и Ельцин почетные граждане Казани, день рождения Зеленодольского района

В 1911 году в Бугурусланском уезде Самарской губернии родилась будущий председатель Верховного Совета ТАССР Мария Замова. В Казань она приехала в 1936 году. До начала политической карьеры Замова руководила абонентской службой Казанского энергосбыта, была замначальника лаборатории Казанской ТЭЦ-1, а в 1947-м ее назначили главным энергетиком электротехнического завода №708. С 1952-го по 1955-й она занимала должность зампредседателя Совета министров ТАССР, а в 1955 году ее избрали председателем Верховного Совета ТАССР четвертого созыва. Также с 1951-го Замова заведовала отделом легкой промышленности Татарского обкома КПСС. Не стало ее 13 ноября 2003 года в Казани.



В 1938 году из западной части упраздненного Казанского района образовали Юдинский район с административным центром в рабочем поселке Юдино. Одновременно с ним появился и Столбищенский район, который прекратил свое существование в 1959-м. По состоянию на 1 января 1948 года в Юдинский район входили три поселковых и 24 сельских совета. Спустя два десятилетия он стал именоваться Зеленодольским, после того как его административный центр перенесли из поселка Юдино в Зеленодольск.

Фото: drive2.ru

В 2005 году в преддверии 1000-летия третьей столицы России вновь начали присваивать звание «Почетный гражданин Казани». Первыми после возобновления этой практики его удостоились 13 человек, в том числе президент России Владимир Путин, экс-глава государства Борис Ельцин, первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Наиля Гилязова, Герой Социалистического Труда Ильдус Мостюков и другие. Звание «Почетный гражданин Казани» присваивается ежегодно решением Казгордумы перед Днем города. Его обладателями становятся личности, которые внесли вклад в экономическое, социальное и духовное развитие Казани, восстановление и сохранение ее историко-архитектурного облика и так далее. На сегодняшний день его удостоились 56 человек.

В 2015-м тогда еще министр экономики Татарстана Артем Здунов и гендиректор Агентства по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ Яков Геллер презентовали сайт smb.tattis.ru, который назвали порталом поддержки МСБ или «Доступ к рынку». Новый сервис был призван объединить все закупки на одной площадке и предоставить татарстанским предпринимателям возможность поиска рынков сбыта своей продукции в других регионах. Сайт работает и по сей день как информационный портал для малого и среднего предпринимательства.

Фото: realnoevremya.ru

В 2020-м министр обороны России Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где проинспектировал ход строительства самолетов Ту-160, производство лайнеров Ту-214 и выполнение работ по модернизации строевых самолетов дальней авиации. Ему показатели самую большую и мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига, наземные станции управления, позволяющие контролировать работу различных типов беспилотников через спутники.

Первый каменный храм Москвы, Георгиевский трактат

В 1326 году первый московский митрополит Петр и князь Иван Калита заложили первый каменный храм — Успенский собор Московского Кремля. Строительство его началось на месте старинной деревянной церкви. Но в 1472-м, по указанию царя Ивана III, Успенский собор разобрали, чтобы возвести его в новом виде. Тогда же были обретены мощи святителя Петра. Вновь построенный псковскими мастерами Кривцовым и Мышкиным собор рухнул, и Ивану III пришлось пригласить итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. Под его руководством в 1475—1479 гг. возвели новое здание, в котором в 1547 г. венчался на царство Иван IV. Собор украшает российскую столицу и по сей день.

Источник: wikipedia.org

В 1662-м в Москве случился Медный бунт. Ранним утром городские низы, иногородцы, солдаты и крестьяне из подмосковных сел, недовольные ростом налогов в годы русско-польской войны (1654—1667 гг.) и выпуском обесцененных медных денег начали восстание. Виновниками кризиса объявили верхушку правящей элиты: бояр Милославских, главу приказа Большого дворца окольничего Федора Ртищева и других. Бунтовщики пришли в село Коломенское, где находился царь Алексей Михайлович, и потребовали выдать им «изменников». Власть их успокоила, пообещав уменьшить налоги и провести расследование по их челобитной. Восставшие начали возвращаться в Москву, но встретили новых недовольных. В итоге они вновь двинулись в Коломенское, угрожая, что в случае невыдачи бояр на расправу возьмут их силой. Царские войска в итоге подавали бунт — жертвами стали порядка тысячи человек, еще несколько тысяч бунтовщиков арестовали и после следствия сослали. В 1663 году чеканку медных монет в России все же прекратили и вернулись к расчетам серебром.

Репродукция: wikipedia.org

В 1783 году в крепости Георгиевск (Северный Кавказ) Российская империя заключила дружественный договор с грузинским царством Картли-Кахети. Его царь Ираклий II обратился к Екатерине Великой с просьбой о покровительстве. Императрица, нацеленная на упрочнение позиций России в Закавказье, согласилась — над Восточной Грузией установили протекторат. Георгиевским трактом, состоявшим из 13 основных и четырех сепаратных статей, Грузии предоставлялась полная внутренняя автономия, но внешняя политика зависела от России. При этом империя обязывалась защищать ее в случае войны, а в мирных переговорах настаивать на возвращении отвоеванных Турцией владений Картлийско-Кахетинского царства. Спустя почти два десятилетия, в 1801 году, Восточная Грузия вошла в состав России.

4 августа 1983 года скончался советский диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР Юрий Левитан. Родившийся (2 октября 1914 г.) в семье портного и домохозяйки он с детства мечтал о творческой карьере, пробовал поступать в кинотехникум в Москве, но не вышло. Зато был принят в группу радиодикторов, уже тогда произведя впечатление четкой дикцией и магическим тембром голоса. Кстати, в приемной комиссии был знаменитый артист Василий Качалов. Левитана зачислили в группу стажеров Радиокомитета, и вскоре он стал диктором номер один. Однажды его услышал Сталин и пожелал, чтобы по радио текст его доклада на открывающемся XVII съезде партии прочитал именно Левитан. Так девятнадцатилетний юноша стал главным всесоюзным диктором и официальным голосом Кремля. Вскоре его знала вся страна, он объявил о начале Великой Отечественной войны и капитуляции Германии. В 1983-м Левитан скончался в деревне Бессоновка Белгородской области во время встречи с ветеранами Курской битвы. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Фото: arzamas.academy

В 2019-м не стало российского и американского автора-исполнителя песен в жанре русского шансона Вилли Токарева. Он умер в Москве на 85-м году жизни. В 1974 году артист эмигрировал в США, где и выпустил первую пластинку. Токарев вернулся в Россию после распада Советского Союза. В общей сложности он выпустил порядка 50 альбомов. Токарев известен как автор песен для известных артистов, в том числе Эдиты Пьехи и Анатолия Королева, а также благодаря исполнению «одесских песен» из репертуара ленинградских «магнитофонных» бардов.



Фото: wikipedia.org

День рождения шампанского, первый цирк, взрыв в Бейруте

В 1578 году на севере Марокко, близ города Эль-Ксар-эль-Кебир, между Танжером и Фесом произошла «битва трех королей»: удерживавшего власть в стране Абу Марвана Абд аль-Малика, пытающегося вернуться на трон Абу Абдаллы Мохаммеда аль-Мутаваккиля и португальского монарха Себастьяна I Желанного. Все закончилось гибелью представителей «голубых кровей» и разгромом войск Португалии. Как следствие, страна осталась без правителя и наследника на престол. К власти на 2 года пришел 66-летний лиссабонский архиепископ и кардинал Энрике. Нестабильностью в Португалии в 1580-м воспользовался испанский король Филипп II — она стала владением Габсбургов на шесть десятилетий.

Считается, что именно в этот день 353 года назад, монах-бенедиктинец Пьер Периньон, служивший экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, изобрел самое известное игристое вино — шампанское. По легенде, выпив свой напиток, он сказал: «Идите сюда быстрее, на вкус — как звезды!». Идею использования корковой палки вместо обычной в качестве пробки также приписывают Периньону. На самом деле, изобретенный им игристый напиток стал лишь прародителем современного шампанского, торговля им началась в 1728 году. За десятилетие до этого описание технологии его изготовления опубликовал аббат Федино. После Первой мировой войны Франция на фоне всемирной популярности напитка приняла закон, по которому шампанским могут называться только игристые вина, произведенные непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил. Но в этом году между Россией и Францией разразился спор — вина, ввозимые в нашу страну, запретили называть шампанским. Так теперь могут называть лишь российские напитки.

Фото: wikipedia.org

В 1777 году в лондонском «Амфитеатре Эстли» состоялось первое в Европе театрализованное представление — так появился первый цирк. В здании, имевшем куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену первоначально показывали исключительно конные номера и мастерство наездников. Спустя время перед зрителями предстали акробаты, жонглеры, канатоходцы и клоуны. Идея цирка принадлежала отставному старшему сержанту 15-го полка легких драгун Филиппу Эстли. В 1770-м он вернулся со службы и основал в Лондоне школу верховой езды, а затем построил здание для спортивно-акробатических зрелищ, где и прошло первое цирковое преставление.

В 1914-м после вторжения немецких войск в Бельгию Великобритания объявила Германии войну. Так в Первой мировой войне сформировалось полноценное противоборство коалиций великих держав — Антанта против Тройственного союза. В послевоенной публикации военного министерства Великобритании Statistics of the Military Effort of the British Empire During the Great War 1914—1920, изданной в марте 1922 года, официально числится погибшими 908 371 британский солдат.

Год назад в Бейруте в районе порта вечером прогремел мощный взрыв, который стоил жизни 210 человекам, около 6 тысяч получили ранения и свыше 300 тысяч лишились крова. Взрывная волна разрушила ближайшие здания и выбила стекла в домах. Очевидцы рассказывали о тысячах раненых и погибших, разрушенных домах и разбитых автомобилях. Мощность взрыва составила 1,5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. Ущерб оценили в несколько миллиардов долларов. После происшествия президент Ливана Мишель Наим Аун созвал Высший совет по национальной обороне на экстренную встречу. Вначале ливанские власти сообщали о взрыве на складе пиротехники. Однако, как выяснилось спустя время, взорвались 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus еще в 2013-м. Политолог Басиль Махфуз даже заявил, что взрыв в Бейруте был сопоставим по своим масштабам и последствиям с террористическими атаками 11 сентября 2001 года в США. На следующий день после взрыва власти ввели режим чрезвычайного положения на 2 недели. Спустя пару дней в Бейруте на протесты вышли тысячи людей. Они требовали отставки правительства и проведения реформ после взрыва.

Фото: eadaily.com