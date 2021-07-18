Мощь брюта: спор России и Франции о шампанском рассмотрят в ВТО?

Фото: Максим Платонов

Во Франции уже подняли вопрос о возможности возбуждения судебного иска против России в ВТО для защиты интересов французских производителей шампанского. Поводом стал новый закон о виноделии в нашей стране: он разрешает именовать шампанским только отечественную продукцию, а на этикетках импортных напитков — указывать «игристые вина». Ждет ли Россию разбирательство в ВТО и каковы ее шансы в этом споре, в своей статье для международного издания The Conversation обсуждают лектор по праву интеллектуальной собственности Лондонского университета Энрико Бонадио и кандидат наук по правам интеллектуальной собственности из Университета Аликанте Магали Контарди. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Советское шампанское» — это русское выражение, появившееся при Сталине

Ранее в этом месяце президент России Владимир Путин подписал поправку к федеральному закону, разрешающую использование российского термина «шампанское» для игристых вин, произведенных в России.

Шаг Путина вызвал переполох среди французских производителей, поскольку он потребует от них использования общего термина «игристое вино» на обратной стороне бутылок, продаваемых в России.

«Советское шампанское» — это русское выражение, появившееся при Сталине в 1920-х годах и обозначающее дешевое и низкокачественное игристое вино, доступное в России. Его метод производства отличается от используемого во Франции.

Кто-то может возразить, что обязывание французских производителей шампанского добавлять к своим бутылкам общий термин «игристое вино» и запретить им использовать термин «шампанское» нарушает международный закон об интеллектуальной собственности. Это также можно считать дискриминацией, поскольку только российские производители смогут использовать кириллицу для обозначения шампанского.

Комитет шампанского — торговая ассоциация, представляющая интересы французских виноделов в регионе Шампань — заявила, что запрет на использование этого имени, пользующегося международной защитой, является «скандальным». В заявлении отмечается, что бренд «Шампанское» защищен более чем в 120 странах мира.

Шаг Путина вызвал переполох среди французских производителей. Фото: Павел Головкин / EPA-EFE / theconversation.com

Похоже, что новый закон был принят без консультаций с экспертами, и его часто высмеивают любители шампанского в социальных сетях. «Теперь необходимо запретить шотландцам и американцам использовать слово «виски», — пошутил ресторатор Сергей Миронов.

Неудивительно, что шаг Путина вызвал резкую критику со стороны французских производителей шампанского, которые защищены законами об интеллектуальной собственности, установленными Всемирной торговой организацией (ВТО). Эти правила, которым обязана следовать Россия, должны дать французскому бренду сильную монополию на использование своего бренда.

Крупные французские производители, такие как Moët Hennessy, выразили разочарование по поводу нового положения, после чего отрасль в целом призвала приостановить поставки в Россию.

Замена этикетки обойдется производителям шампанского в сотни тысяч евро, чтобы получить новую сертификацию, а также дальнейшие лабораторные испытания, новые штрих-коды и этикетки для бутылок.

Замена этикетки обойдется производителям шампанского в сотни тысяч евро. Фото: lvmh.com

Русские товары для России

Российский рынок шампанского занимает 15-е место в мире, но он по-прежнему важен, потому что россияне склонны покупать дорогое игристое.

Ежегодно Россия импортирует около 50 миллионов литров игристых вин и шампанского, 13% из которых — шампанское из Франции. В 2020 году экспорт французского шампанского в Россию вырос почти на 10% до почти 1,9 миллиона бутылок, а в стоимостном выражении увеличился примерно на 2% до 35 миллионов евро.

Комментаторы отметили, что новое правило имеет скрытое протекционистское обоснование в пользу производителей игристого вина на юге России (Краснодар) и в Крыму (который был аннексирован Россией в 2014 году). Ассоциация производителей игристых вин заявила, что ежегодно на внутреннем рынке продается около 250 миллионов их бутылок.

Россия не впервые принимает меры в пользу отечественных производителей. В 2014 году импорт иностранных продуктов питания, таких как пармезан, сыры Гауда и иберийская ветчина, был ограничен для продвижения местных производителей. А в 2017 году был принят закон о повышении акциза на иностранные игристые вина.

Ежегодно Россия импортирует около 50 миллионов литров игристых вин и шампанского, 13% из которых — шампанское из Франции. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Грядет ли разбирательство в ВТО?

Министр внешней торговли Франции Франк Ристер поднял вопрос о возможности возбуждения судебного иска против России в ВТО для защиты интересов французских производителей шампанского.

ЕС встал на сторону Франции. «Мы сделаем все необходимое для защиты наших прав и предпримем необходимые шаги», — заявила официальный представитель Европейской комиссии Мириам Гарсия Феррер.

Договор ВТО, защищающий торговые марки, прямо запрещает государствам вводить особые требования, такие как обязательство переводить торговую марку на местный язык, которые «неоправданно затрудняют» использование таких торговых марок.

Это правило было безуспешно применено противниками введенной в 2012 году в Австралии меры, которая требует от производителей табака убирать красочные, привлекающие внимание логотипы со своей упаковки.

Страны, выступавшие против нового закона при поддержке основных табачных брендов, утверждали, что введение этого требования сродни тому, что правительство несправедливо лишает частный бизнес их товарных знаков, а также может ввести в заблуждение потребителей и розничных продавцов. Суды ВТО не согласились, заявив, что закон является оправданной мерой, направленной на препятствование потреблению вредного и смертоносного продукта.

В другом случае ВТО США возражали против индонезийской программы, требующей от компаний, стремящихся получить национальные субсидии для производства автомобилей, регистрировать и использовать товарный знак с индонезийским знаком. Суд ВТО отклонил требование США о том, что эта мера является неоправданным ограничением использования торговых марок, заявив, что никаких требований к производителям автомобилей США не предъявлялось, поскольку участие в программе было добровольным и необязательным.

«Мы сделаем все необходимое для защиты наших прав и предпримем необходимые шаги», — заявила официальный представитель Европейской комиссии Мириам Гарсия Феррер. Фото: codeblue.galencentre.org

Но новый российский закон о маркировке игристых вин другой. Похоже, что он не был принят с учетом явных интересов общественного здравоохранения и французские производители шампанского не могут избежать требований к маркировке, отказавшись от участия в игре. Вместо этого закон, похоже, удовлетворяет интерес российских производителей к защите и изоляции от жесткой конкуренции с французскими производителями шампанского.

Если Франция и ЕС подадут жалобу в ВТО, они, скорее всего, победят. Независимо от того, будет ли достигнуто окончательное решение или урегулирование, сама по себе проблема примет глобальный характер и будет свидетельствовать о том, что под угрозу поставлено культурное и гастрономическое наследие, воплощенное в традиционных брендах вин и продуктов питания, что является недопустимым для производителей и их стран.