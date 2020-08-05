Ущерб от взрыва в Бейруте оценили в $3–5 млрд, без крова остались сотни жителей

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что ущерб от взрыва в порту составил от $3 млрд до $5 млрд. Его слова передает телеканал LBCI. По словам губернатора, в ходе ликвидации ЧП погибли 10 пожарных, остались без жилья сотни жителей.



В результате взрыва 4 августа в столице Ливана был полностью разрушен порт, половина зданий города повреждены. Среди них президентский дворец, офис премьер-министра, здание аэропорта.

Причиной взрыва стало ненадлежащее хранение аммиачной селитры. Ее конфисковали из направлявшегося из Грузии в Африку сухогруза Rhosus, зарегистрированного в Молдавии. Из-за грубых нарушений правил эксплуатации судно задержали в октябре 2013 года в Бейруте, с борта груз сняли в 2014 году. Работавшие на судне моряки говорили, что владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре.

Напомним, сегодня в татарстанских мечетях прошла коллективная молитва за пострадавших при взрыве в Бейруте.