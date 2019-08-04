Умер артист Вилли Токарев

Фото: ru.wikipedia.org/ Александр Иванович Вепрёв

Российский и американский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев скончался в возрасте 84 года. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на семью артиста.

Вилли Токарев окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории, работал в джазовых и эстрадных ансамблях СССР. В 1974 году эмигрировал в США, где и выпустил первую пластинку. Токарев вернулся в Россию после распада Советского союза.

В общей сложности Токарев выпустил около 50 альбомов. Он известен как автор песен для известных артистов, в том числе Элиты Пьехи и Анатолия Королева, а также благодаря исполнению «одесских песен» из репертуара ленинградских «магнитофонных» бардов.

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