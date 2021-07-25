Рафаэль Хакимов: «Двуглавый орел пришел на Русь из Орды»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 35-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Три короны Российской империи



На месте бывшей Золотой Орды набирала мощь Московия. Она, заимствуя европейские достижения, постепенно прибирала к рукам наследие чингизидов.

Российская империя унаследовала от Золотой Орды характер централизованной власти и ее атрибуты. Титул «царь», которым московские государи стали постоянно величаться с середины XVI века, соответствовал титулу хана Золотой Орды. Двуглавый орел тоже пришел на Русь из Орды. Там он чеканился на ханских монетах. То, что он был изображен и на гербе византийской династии, стало совпадением, которое помогло этому символу утвердиться в качестве государственного герба России.

Двуглавый орел мог появиться независимо друг от друга как в Византии, так и Великой Степи. Не исключено, что он был заимствован у Орды, поскольку эмир Ногай, ханы Тохта и Узбек были женаты на принцессах из династии Палеологов. На золотоордынских монетах двуглавый орел появляется при Узбек-хане. Но вполне возможно, что двуглавый орел появился независимо от византийского влияния, ведь он встречается на восточных монетах с XII века.



Панорама Казани начала XVI века, обнаруженная в библиотеке г. Брауншвейга (Германия). Фото: journals.ru

Как Московия прирастала татарскими землями

В 1487 году после удачного похода на Казань Иван III принял титул «царя болгарского», но ханство сохранило независимость. Успехи москвичей послужили толчком для начала русско-литовских войн 1500—1503 гг., в результате которых под власть Москвы перешла часть территории Великого княжества Литовского. В 1485 г. было завоевано Тверское княжество. Василий III присоединил к Москве Псков (1510), Рязань (1521) и Смоленск (1514).



В годы правления Елены Глинской, регентши малолетнего Ивана IV, была проведена денежная реформа в России, в результате которой появилась единая валюта: серебряная деньга, а также завершена русско-литовская война.

При Иване Грозном в состав Русского царства были включены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, и на российском гербе появились три короны в честь покоренных ханств. При этом орел на гербе расправил крылья. После покорения Казани великий князь Московский мог себя называть царем, поскольку присоединил к своей территории царство (ханство) и его признали таковым во внешних связях.



Постепенно снижалась значимость боярской думы, был созван первый Земский собор, на котором решались важнейшие государственные вопросы. В 1563 г. был основан Московский печатный двор, где вышла первая русская книга «Апостол».



При Иване Грозном был составлен полный свод географических и этнографических сведений о России и сопредельных государствах, сформировалась регулярная армия: пешее стрелецкое войско, вооруженное огнестрельным оружием. В конце XVI — середины XVII вв. ввели крепостное право, заложили Архангельск — стратегический порт на берегу Северного Ледовитого океана. Начинается освоение Урала и Западной Сибири. Российское влияние распространилось и на Северный Кавказ.



Опричники въезжают в город. Рисунок А.М. Васнецова (эскиз декорации к опере П.И. Чайковского «Опричник»), 1911 г. Фото: wikipedia.org

Опричнина

В то же время в среде московской знати зрело недовольство жесткой политикой Ивана Грозного, которое подтолкнуло царя к учреждению опричнины (1565) — особого царского удела, с территории которого выселялись все другие землевладельцы. Опричнина вылилась в многолетний массовый террор, подорвала экономику, веру знати и народа во власть и в конечном счете стала одной из причин Смуты. В 1572 г. опричнина была отменена.



Царь Иван Грозный вошел в историю прежде всего как олицетворение термина «темное средневековье». В имперской России его особенно на щит не поднимали — на воздвигнутом в 1862 г. по указу императора Александра II памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде Великом (по официальной версии, Россия берет свое начало в 862 г., когда князь Олег «Вещий» объединил под своей властью Киев и Новгород) среди изображений различных персонажей места для Ивана IV не нашлось. Пытались «раскрутить» его образ в сталинское время, как некое обоснование тоталитарного режима, но это выглядело явной натяжкой.

В 1558—1583 гг. Россия вела Ливонскую войну с Великим княжеством Литовским, Швецией и Данией за выход к Балтийскому морю, которая закончилась неудачно для русской стороны. В это же время по берегам Дона, Терека, Яика стали появляться казачьи поселения. В борьбе за «ордынское наследство» Россия столкнулась с сильным противником — Крымским ханством. От набегов с юга России пришлось защищаться строительством вдоль границ засечной черты.

А. Кившенко. «Царь Федор Иоаннович надевает на Бориса Годунова золотую цепь». Фото: wikipedia.org

Смута и воцарение Романовых

В 1598 г. Земским собором царем был избран Борис Годунов. Он многое сделал для укрепления и обустройства России: уменьшил налог на ремесленников и торговцев; построил в Москве первый водопровод; добился учреждения Московского патриархата и избрания первого патриарха Иова; построил больше десятка новых городов и знаменитую Смоленскую крепостную стену, считавшуюся «каменным ожерельем земли русской».

Но потом была серия голодных лет, неурядицы и Смута — Русь пережила двоих Лжедмитриев и период польского владычества в Москве (когда формально власть принадлежала Семибоярщине, но открыто обсуждались варианты присяги польскому королю), закончившийся удачным походом ополчения Минина и Пожарского. На царство был избран Михаил Романов.

В период правления Романовых Россия окончательно обернулась к Европе — Михаил Федорович основал в Москве Немецкую слободу, привезя в нее иностранных инженеров и военных специалистов, Алексей Михайлович провел военную реформу и организовал почтовую линию Москва — Рига. Культурное влияние Европы усилилось, ордынское наследие было почти забыто.