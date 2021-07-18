Рафаэль Хакимов: «Ермак не был ни покорителем, ни завоевателем Сибири (Татарии)»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 34-я

Фото: wikipedia.org (В. Суриков, «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем»)

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



«Cибирский» юрт (ханство Шейбанидов, XV—XVI вв.)

Все знают, что Сибирь находится за Уралом. На картинах знаменитых художников и романистов красочно расписывается покорение доблестными русскими воинами во главе с атаманом Ермаком злобных татар Кучума. Учебники, художественная литература и многосерийные фильмы закрепили официальную версию, сделав ее «незыблемой». Художественная форма придала мифу такую убедительность, перед которой блекнет сухая наука. Однако на картах мы обнаруживаем ряд противоречий с официальной установкой, требующих пояснений.

В период становления Золотой Орды территория будущего «Сибирского» юрта была выделена Шейбанидам. По данным Абуль-Гази, Бату-хан в 1238 г. выделил Шыбану для кочевья обширный удел на Южном Урале и в Казахстане. Первоначальные владения Шыбана охватывали территории Южного Урала и Западного Казахстана. Затем были присоединены земли современного Казахстана и Западной Сибири. Именно Шейбанидский юрт (ханство) стал основой для последующего формирования Тюменского, Узбекского (Бухарского) и Казахского ханств.

Основателем Шейбанидского юрта кочевых узбеков стал Хаджи-Мухаммад, провозглашенный ханом в 1421 г. Ханство граничило с Пермской землей, Казанским ханством, Ногайской Ордой и телеутами. Население государства Шейбанидов называлось «узбеками» без этнической привязки. Летописец Фазлаллах ибн Рузбехан Исфахани разделял узбеков на три группы — узбеков-казахов, узбеков, относящихся к улусу Шыбана, и мангытов: «Три племени относят к узбекам, кои суть славнейшие во владениях Чингис-хана. Одно — шибаниты, и Его Ханское Величество (Мухаммад Шейбани хан) после ряда предков был и есть их повелитель. Второе племя — казахи, которые славны во всем мире силой и неустрашимостью, и третье племя — мангыты, из них цари астраханские. Один край владений узбеков граничит с океаном, другой — с Туркестаном, третий — с Дербендом, четвертый — с Хорезмом и пятый — с Астрабадом». Термин «узбек» приобрел этническое значение только в XVI в. после завоевания Мухаммад Шейбани-ханом Мавераннахра и создания Узбекского государства с центром в Бухаре.

Государство Шейбанидов (1446 год — начало XVI века), созданное после откочевки Узбекских Шейбанидов на юг называли Тюменским ханством.

Середина 1450-х гг. стала временем кризиса для Шейбанидского государства. В 1455—1456 гг. от государства отделились кочевники, которые вошли в историю как узбек-казаки, или казахи, подчинившиеся чагатаиду Иса Бука-хану, правителю Могулистана.

В 1563—1598 гг. государство «сибирских» Шейбанидов находилось в зависимости от Шейбанидов Бухары. Завершающий период истории династии (первая треть XVII в.) характерен безуспешной попыткой восстановить свою власть в Западной Сибири. Такие претензии выдвигались вплоть до 1660-х гг.



«Сибирское ханство» (на картах «Татария») было страной многих наций и верований, но тюркское население доминировало над исконными местными племенами хантов, манси и других. Главой государства был хан, которого избирала тюркская аристократия. Хан жил в своем дворце-крепости, сложенном из сырцовых глиняных кирпичей. Для строительства таких зданий обычно приглашали архитекторов из Средней Азии, умевших создавать характерные декоративные элементы. Но дворцы такие были недолговечны из-за своего материала и до наших дней не дошли даже их остатки.

Население занималось скотоводством, охотой и рыболовством. Возделывали землю мало, зато процветали промыслы: гончарное дело, ткачество и обработка металлов. Внутри города простое население жило в юртах, ряды которых составляли целые улицы. «Сибирское ханство» вело активнейшую торговлю, так как лежало на торговых путях из Азии в Европу.



Присоединение «Сибири» к России произошло далеко не одномоментно, как это трактуют официальные историки, приписывая все заслуги Ермаку. На самом деле это одна из легенд, ставших «истиной».



Карта из «Атласа Меркатора-Хондиуса», Амстердам, 1606 год. Фото: history-maps.ru

Где надо искать Сибирь?

На ряде карт Сибирь начинается не за Уралом, а прямо в Казани. А за Уралом располагается Татария или же Татария Российская. На более ранних картах ее называли Великой Татарией со столицей в Тобольске. То, что это не случайность, подтверждается многочисленностью карт Татарии, изданных в разных странах разными авторами, в том числе и на русском языке.



По официальной версии Россия должна включать часть Сибири, ведь как нас учили, Ермак уже в 1583 г. завоевал Западную Сибирь и взял штурмом столицу Сибирского ханства Искер. Однако карты не подтверждают эту версию. На карте Хондиуса (1606) Татария занимает территорию, начиная от Поволжья вплоть до Татарского пролива. На карте Питера Шенка (1680), как и на французской карте 1692 г., Татария начинается сразу за Уралом. А по официальной версии Ермак уже в 1585 г. был похоронен, покорив Сибирь. Официальная историография не может нам адекватно объяснить границы Татарии и Руси на исторических картах.

Что и когда завоевал Ермак?



Известно, что после взятия Казани Иваном Грозным Ермак с несколькими сотнями казаков ушел вольничать с Дона на Волгу. А.А. Гордеев писал, что действия отряда Ермака против Ногайской орды «нарушали политику московского царя в отношении Крыма и Турции, и успехи Ермака явились преступлением против строгих царских указов».

По приказу царя для пресечения самоуправства атамана Ермака на Волгу был послан вооруженный отряд. В 1577 г. царский воевода Мурашкин докладывал в Москву об очистке Средней и Нижней Волги от разбойной казачьей вольницы. Не покорившаяся царю часть войска Ермака ушла вверх по Каме. Получив поддержку от Строгановых, войско из 540 (по другим сведениям из 840) служивых людей, имея три пушки, пищали и ружья, 13 июня 1579 г. двинулось на земли сибирского хана Кучума.

К 1580 г. дружина Ермака вышла к Тагилу. В мае 1580 г. Ермак вышел из Тагила на реку Туру. Дружинники «воевали окрестные улусы» хана Епанчи, который был разбит в первом же сражении. Затем казаки спустились вниз по Туре, где Ермак занял городок Тюмень. Весной 1581 г. в самых низовьях Туры Ермак разбил сборное войско шести местных князьков. Затем Ермак вышел по Туре к Тоболу, где встретился с основными силами Кучума и полностью их разбил в августе 1581 г. Затем Ермак направился к городу Искеру и взял его 24—25 октября.

Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири. Лубок XIX века. Фото: wikipedia.org

Этот город стал главной ставкой Ермака. Уже вскоре сюда стали прибывать местные князьки, которые доставляли дань и присягали на верность московскому государю. Дары были отправлены в Москву. И царь Иван Грозный оказал «покорителям Сибири» свою благосклонность, простив все прошлые преступления.

Однако силы казаков неуклонно таяли. В 1583 г. хан Карачи хитростью заманил в засаду казачий отряд и уничтожил его. Отправленный следом казачий карательный отряд также был полностью разбит. Ермак ощущал нехватку продовольствия, так как местные князьки, видя его слабость, уже не спешили помогать ему.



Выманив, опять же хитростью, Ермака с отрядом в 50 казаков, Кучум в ночь на 6 августа 1585 г. напал на лагерь казаков у слияния Вагая с Иртышом. Отряд был полностью уничтожен, а сам Ермак погиб. По одной версии Ермак утонул, по другой — был убит на берегу, а его тело унесло течением. Оставшиеся казаки вынуждены были покинуть территорию «Сибири» (Татарии). Но их дело было продолжено, правда, гораздо позже. Ермак же не был ни покорителем, ни завоевателем «Сибири» (Татарии), но лишь осязаемым символом запущенного им процесса.

Получается, что не по приказу царя, а спасаясь от правительственных войск и наказания, казачья банда Ермака ушла за Урал, где Ермак возомнил себя местным царьком, но, чтобы получить видимость легитимности и откупиться от гнева государева, посылал награбленное царю. Так продолжалось в течение 4-5 лет, пока татары полностью не перебили казаков. Важно отметить, что «Сибирь», до присоединения к Руси, прошла очень непростой путь. После нашествия Ермака она не сразу стала губернией России.



«Татарин Яныш, Бегишев внук, вытаскивает из реки тело Ермака», миниатюра из «Истории Сибирской» С. У. Ремезова. Фото: wikipedia.org

Окончательное присоединение Сибири

В Сибири с 5 декабря 1763 г. по 7 июня 1781 г. чеканились медные монеты на Сузунском монетном дворе, которые имели хождение только в Сибири. Чеканку собственных монет можно считать одним из признаков суверенитета. С 1781 г. Сузунский монетный двор получает право чеканки общероссийской монеты и перестает чеканить свои деньги.



Видимо, все же Сибирь, еще помнившая о своем происхождении, продолжала сохранять формальный суверенитет. Россия же для поддержания порядка, сбора податей, защиты от внешней агрессии имела на территории Сибири/Татарии, города-остроги в качестве военных баз.



Окончательное присоединение Сибири/Татарии с приданием ей административного статуса произошло в связи с угрозой, исходящей от Японии и США на Дальнем Востоке. Российское правительство начало строительство Транссибирской железной магистрали, для чего с середине XIX в. началось массовое переселение крестьян в Сибирь, где они не только строили железную дорогу, но также занимались сельским хозяйством и осваивали территорию. Именно с этого момента началось полноценное освоение Сибири русскими, а на картах вместо «Тартарии» появилось название «Сибирь».

