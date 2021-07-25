Самошников и Дюпин — топ: «сборники» «Рубина» добыли победу над «Спартаком»

Первый забил, второй отстоял на «ноль» в матче с одним из главных фаворитов нового сезона

Прошлый сезон «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого продемонстрировал, на что способна команда, однако еврокубкового четвертого места избалованной Казани явно маловато. Чемпионат 2021/2022 должен показать, было ли это временной вспышкой или же восхождение по турнирной таблице продолжится и в новом сезоне. Казанцы получили мощнейшую проверку в первом же туре, получив в соперники одного из главных фаворитов сезона — «Спартак» с новым главным тренером. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги первого победного для «Рубина» матча в сезоне. Какими вернулись с Евро Самошников и Дюпин, что показал «Спартак» при новом тренере и как казанцы сняли семилетнее проклятие — в нашем материале.

Проклятие снято: «Рубин» не обыгрывал «Спартак» в Казани семь лет, но Слуцкий сумел

«Спартак» — один из флагманов отечественного футбола, и играть с ним сложно любому сопернику. А уж у «Рубина» статистика встреч с москвичами была просто устрашающая: победа в феврале этого года стала первой с 2014-го, когда казанцы обыграли «красно-белых» дважды — в чемпионате и кубке страны. Забивали «Спартаку» в тот год Марко Девич, Александр Бухаров, Марко Ливайя и совсем юный Сердар Азмун. Никого из героев тех лет в Казани уже нет, а у самого «Рубина» с тех пор как отрезало — лишь одна победа, добытая в сезоне 2020/2021. Да и то в Москве. Казань с тех пор так и не видела побед над «красно-белыми».

Всего 14 матчей, из них 8 закончились победами «Спартака» — удручающая статистика для казанской команды. Летом нынешнего года она еще больше подпортилась после разгромной победы москвичей на Кубке «Париматч» Премьер со счетом 4:0. «Рубин» показал в той встрече блеклую игру, но, вполне вероятно, что это был план Леонида Слуцкого: не вскрывать все козыри до официального старта чемпионата.

И матч показал: кое-что у Леонида Викторовича в рукаве все-таки было. Казанцы добыли вторую победу подряд над «Спартаком» в РПЛ, и спустя семь лет болельщики в столице Татарстана увидели это воочию, а не по телевизору.

В конце февраля, напомним, «Рубин» впервые за 11 лет выиграл у «Спартака» в гостях. А теперь Слуцкому за один год удалось расколдовать и московское, и казанское «красно-белое» проклятие.

«Рубин» понимал силу «Спартака», поэтому строил игру от ошибок соперника

Несмотря на все статистические расклады, «Спартак» при новом главном тренере Руе Витории лишь начинает свою стройку, а Кубок «Париматч» Премьер «красно-белые» выигрывают каждый год, поэтому игра на товарищеском турнире не говорит ничего о том, что москвичи покажут на дистанции чемпионата.

Видно, что стиль игры «спартаковцев» меняется. Подходы Доменико Тедеско и Руя Витории сильно отличаются: португалец делает ставку на позиционное владение, тогда как его предшественник любил быстрые атаки и мог отдавать владение сопернику.

Леонид Слуцкий и его «Рубин» оказались готовы к такой игре «Спартака» и выстраивали свою игру, отталкиваясь от соперника. «Красно-белые» больше владели мячом, имели больше опасных атак, но реализация у них продолжает хромать из года в год. «Рубин» же не претерпел серьезных изменений по сравнению с прошлым сезоном, и поэтому времени на вкатывание в стартовые туры ему нужно меньше. Были сомнения из-за того, что болельщики увидели на предсезонном турнире, но встреча со «Спартаком показала, что поводов для волнения меньше, чем казалось. Казанцы по стилю напомнили то, что было на Кубке «Париматч»: чередование отрезков игры вторым номером и позиционное владение. Только матч на «Ак Барс Арене» прошел для «Рубина» гораздо лучше, нежели предыдущая игра.

«Непохожая на первую игру, по скоростям и по ведению единоборств, и по качеству игры ощущение, что команды находятся в разгаре сезона. Нас заставил так играть соперник, они сегодняшней игрой подтвердили свой статус одного из основных фаворитов этого чемпионата. Поэтому очень рад, что смогли добиться победы и отыграть на «ноль», — высказался Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

«Спартак» допускал не так много ошибок, но казанцы умело ими пользовались. Быстрые выпады доставляли много проблем москвичам, которые, увлекавшись владением, не всегда успевали вернуться в оборону. Именно такой ситуацией и воспользовался Илья Самошников, выдавший длиннющий спринт до ворот «Спартака» после неудачного действия Ларссона. Рикошет сыграл в пользу игрока сборной России, и после этого момента казанцы действовали почти безупречно. После гола «Рубин» выдал ударный отрезок, нанеся несколько опасных ударов, и тут вновь выделился Самошников, пробивший влет, — и сейв Максименко лишил Илью дубля и звания претендента на лучший гол сезона.

Самошников — топ. Он все больше превращается в русского Эндрю Робертсона

Илья Самошников влюбил в себя казанскую публику еще в прошлом сезоне. Молодой защитник отвоевал себе место в стартовом составе и провел впечатляющий год, заслужив вызов в национальную сборную на Евро. Правда, он не сыграл там ни минуты, однако сам факт признания прогресса защитника приятен. И в игре со «Спартаком» он показал, что не перестал прогрессировать — на пару с Хвичей Кварацхелией весь матч терроризировал правый фланг защиты «красно-белых».

Фланговые защитники — уже давно полноценные атакующие единицы в своих командах, и Самошников постепенно превращается в лучшего атакующего защитника РПЛ. По стилю он напоминает шотландца Эндрю Робертсона из «Ливерпуля», разрывающего левый фланг в АПЛ. Илья действует так же агрессивно, много подключается к атакам, бьет по воротам, отдает партнерам и выглядит все увереннее и увереннее. «Эмоции непередаваемые, особенно после гола. Да, была у них пара неплохих моментов, но выстояли и выиграли, очень важная победа», — отметил Самошников в интервью после матча.

Встречу со «Спартаком» Самошников начал с того, что противостоял Виктору Мозесу и первые минуты занимался исключительно оборонительной работой, с которой тоже справился. А когда «Рубин» отодвинул игру от своих ворот, то Илья включился и стал действовать ближе к воротам соперника. В итоге он создал несколько моментов и записал на свой счет первый гол своей команды в сезоне.

Набирающий форму Дюпин уберег победу для «Рубина»

Молодой защитник казанцев был лучшим на поле в составах обеих команд — возможно, наравне с Юрием Дюпиным. Вратарь «Рубина» тоже вызывался на Евро и тоже не сыграл ни минуты на чемпионате. Контрольные игры Дюпин пропускал и полноценно вернулся лишь на Кубке «Париматч» Премьер, где сыграл не слишком надежно, как и весь «Рубин». Но первый тур Юрий провел блестяще, совершив несколько важнейших сейвов, и благодаря его заслуге у «Рубина» сохранился ноль в графе пропущенных мячей.

Такая игра подходит под стиль Дюпина. Много моментов и, соответственно, возможностей показать себя во всей красе. Прыгучесть и реакция вратаря «Рубина» известна всем, кто следит за РПЛ. И матч со «Спартаком» еще раз продемонстрировал, почему Дюпина позвали в сборную. В нужный момент он не подвел и сохранил победный счет для своей команды.

Сложно выбрать между Дюпиным и Самошниковым, кто же из них внес больший вклад в победу над «Спартаком». И тот и другой одинаково помогли «Рубину» одержать победу в важнейшем матче и набрать три очка.

«Спартак» почти отыгрался. Но везение было на стороне «Рубина»

Несмотря на победу, матч для Леонида Слуцкого и его подопечных вышел крайне тяжелым. Между ударами Самошникова и другими моментами у чужих ворот казанцам приходилось серьезно отбиваться от атак «красно-белых». «Спартак» контролировал мяч большую часть встречи, но забить так и не сумел. Однако моментов было создано предостаточно. Владение на протяжении всего матча было на стороне москвичей, во втором тайме и вовсе достигло 63%, но реальную опасность во вторые 45 минут «спартаковцы» начали создавать ближе к концу встречи, когда перспектива проигрыша нависала над ними все сильнее.

Руй Витория явно расстроен таким исходом дебютного матча в РПЛ, но первый тур еще не показатель, тем более что соперник у «Спартака» был очень серьезный.



«Да, справедливость в футболе вещь такая, эфемерная, поэтому мы сегодня радуемся победе, но прекрасно понимаем, что нам есть над чем работать», — так Леонид Слуцкий высказался на тему того, что его команде отчасти повезло в матче со «Спартаком».

Игра для казанцев выдалась очень напряженной, и соперник явно наиграл на мяч. Но победителей не судят, поэтому казанский «Рубин» празднует победу в дебютном матче нового сезона РПЛ, а Руй Витория и его «Спартак» начинают готовиться к игре с «Крыльями Советов».

«Рубину» же предстоит выезд в Тулу, где казанцев будет ждать местный «Арсенал», уступивший в стартовом матче московскому «Локомотиву».

Игорь Белоногов