С возвращением, Хвича! «Рубин» выигрывает у «Спартака» в гостях впервые за 11 лет

Четыре главных итога матча «Спартак» — «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

11 лет назад, в 2010 году, «Рубин» последний раз выигрывал у «Спартака» в гостях — еще на старых «Лужниках», при Курбане Бердыеве. Расколдовать это проклятие Леониду Слуцкому удалось. Ирония в том, что сделал он это, использовав классическую бердыевскую тактику — с фундаментальной обороной и хлесткими контратаками. Как казанцы преподнесли сюрприз «красно-белым» и почему главный герой «Рубина» сегодня Уремович — в материале «Реального времени».

«Спартак» усилился Промесом, а чего было ждать от «Рубина»?

«Спартак» серьезно усилился в зимнее трансферное окно. В команду умудрились вернуть самого результативного легионера в истории клуба — Квинси Промеса, вытянув его обратно из родного «Аякса». Более того, сам Промес это возвращение обозначил не иначе как «возращение домой». Учитывая, что «Аякс» не так давно играл в финале Лиги чемпионов, этот трансфер можно называть топовым для РПЛ.

На сегодняшнюю игру Промес уже вышел в стартовом составе — ему к полю «Открытие Арены» привыкать долго не пришлось, а решать задачу по возвращению в зону Лиги чемпионов нужно уже сейчас. Ведь до конца чемпионата осталось каких-то 11 игр. А вот серьезно ли он угрожал воротам «Рубина» — вопрос отдельный.

Другое дело — «Рубин». Казанцы серьезными трансферами за зимний перерыв не отметились. Разве что перехватили пару экс-тамбовцев, ушедших с тонущего корабля, — защитника Алексея Грицаенко и полузащитника Михаила Костюкова.

Казанцы серьезными трансферами за зимний перерыв не отметились. Разве что перехватили пару экс-тамбовцев. Фото rubin-kazan.ru

— Костюков неплохое впечатление произвел, играя еще в Красноярске, он там и ЦСКА забивал, — комментировал «Реальному времени» эти трансферы бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. — Нацеленный и мобильный игрок, я бы его сравнил по стилю с Канунниковым. Вроде как прогнозируемый, но все равно влетает, чувствует свободные зоны, куда врываться. В хороших руках и в хорошей расстановке он может помочь. Грицаенко — я думаю, для глубины состава, — подытожил специалист.

Кроме тамбовцев, в Казань приехали японский полузащитник Мицуки Сайто (который тут же сломался — не иначе проклятие Тарасова) да «зенитовский» резервист Леон Мусаев. Из всей четверки новичков на поле сегодня был только Мусаев — и ничем особенным не отметился.

«Старый Кварацхелия» вернулся, Макаров тоже оживает

Куда интереснее было, в каком состоянии в составе «Рубина» ко второй половине сезона подойдут те, на кого рассчитывали с начала чемпионата.

Хвича Кварацхелия к зимней части чемпионата, прямо скажем, заметно сдал — болезнь свое дело сделала. Денис Макаров растерял игру еще осенью — больше не было видно его огненных проходов по правому флангу и резких ударов из-под защитников. Оба вышли в сегодняшней игре в старте.

Уже в первом тайме стало очевидно, что Хвича «проснулся». Он активно ходил вперед, вклинивался в борьбу на чужой половине поля и неплохо действовал в подыгрыше.

Второй тайм показал, что и подзабытый дриблинг грузинский хавбек начал припоминать. В эпизоде первым забитым голом Хвича выиграл борьбу у Виктора Мозеса и выдал отличную разрезающую передачу. Деспотовичу оставалось лишь «проткнуть» мяч мимо Максименко.



Ну а под конец игры грузинский полузащитник сотворил гол самолично. Подхватил отскочивший мяч, накрутил у подступов к штрафной защитника и мощно пробил. Деспотовичу нужно было только добить отбитый перед собой голкипером мяч.

Однако это все еще не тот Кварацхелия, способный взять игру, протащить мяч до штрафной и решить момент. Впрочем, плотность игры не особо позволяла разгуляться в этом матче «технарям».

Денис Макаров же запомнился тем, что заработал на себе удаление Романа Зобнина перед перерывом. Первую желтую полузащитник «Спартака», кстати, получил за фол на том же Хвиче. Так что хоть и косвенно, но активные действия обоих футболистов результат принесли уже в первой половине встречи. Денис неплохо обкрадывал оппонентов и выигрывал единоборства. Правда, на всю игру его не хватило, а возобновлять спринты по флангу пока только в планах. Будем ждать, что еще прибавит.

Слуцкий решил сделать ставку на оборону и не прогадал

Очевидно, что состав «Спартака» и ситуация в турнирной таблице вынуждают «красно-белых» не выбирать тактику — каждая победа сейчас на вес золота. Играть в гостях с такой командой, уповая на атакующий потенциал, когда твои лидеры едва-едва оправились и пришли в себя, вряд ли было бы разумным решением.

Леонид Слуцкий решил не окапываться в своей штрафной, но и вперед особо идти не спешил. Специалист выбрал предельно осторожную модель игры, сделав ставку на тех, к кому сегодня больше доверия — а именно к защитной линии, где стабильно и без ям по сезону играет Филип Уремович. И оказался прав.

Хорватский капитан команды выгрызал все попытки пройти в штрафную от Промеса и Соболева. Именно он спас «Рубин» в самом опасном эпизоде первого тайма, когда Соболев мог замкнуть прострельную передачу от Мозеса у дальней штанги, но тут подоспел Филип.

Очевидно, что состав «Спартака» и ситуация в турнирной таблице вынуждают «красно-белых» не выбирать тактику — каждая победа сейчас на вес золота. Фото rubin-kazan.ru

Хвича выдал яркий матч и сделал все, чтоб «Рубин» наконец забил больше одного мяча за игру, но главным (пусть и теневым) героем все же стоит считать капитана.

Матч нельзя записать в украшение тура, но грамотная игра в обороне и результативные контратаки выглядят куда приятнее атакующей игры в матче первого круга и обидного поражения от «Спартака».

Отдали должок за 11 лет без побед

Вспомним, не самое приятное послевкусие оставил сентябрьский матч первого круга, когда «Рубин» превосходил москвичей всю вторую половину первого и весь второй тайм. В тот день казанцы создали дюжину голевых моментов, заработали удаление у «Спартака», но дожать так и не сумели.

На этом акцентировал внимание вратарь «Рубина» Юрий Дюпин.

— У нас с ними было много матчей, где мы не дожали, хотя должны были. Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи. И да, есть должок перед «Спартаком» за первый круг, — сказал Дюпин официальному сайту «Рубина».

Но первый должок за матч в сентябре — это лишь верхушка той долговой нагрузки, которая накопилась за 11 лет. С июля 2010 года «Рубин» не мог выиграть у «красно-белых» на их поле. Еще во время первого пришествия в казанский клуб Курбана Бердыева казанцы с минимальным счетом обыграли москвичей, а единственный мяч на еще не реконструированных «Лужниках» забил Кристиан Нобоа.

И вот наконец это проклятие удалось снять — уже на «Открытие Арене», уже совсем другой командой, под руководством другого наставника...