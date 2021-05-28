Свидетели с того света: как на трассе М-7 в Татарстане работала «милицейская» банда

Перед Верховным судом РТ за серию убийств и разбоев предстал ветеран войны в Афганистане, он бегал от следствия 9 лет

Фото: Ирина Плотникова

До этого процесса не дожили 10 свидетелей и потерпевших. Их показания о преступлениях 20-летней давности накануне огласили в Верховном суде Татарстана — на старте рассмотрения дела последнего фигуранта «милицейской» банды убийц водителей-дальнобойщиков Сергея Зузлева. Пока он 9 лет скрывался от следствия, часть его подельников успела выйти на волю. Включая бывшего челнинского гаишника — наводчика банды. Одним из вещдоков страшного дела стала залитая бетоном металлическая бочка, в которую в 2000-м закатали предпринимателя из Туркмении. Подробности — в судебном репортаже «Реального времени».

Первая жертва банды, задержание и «амнистия» для Зузлева



«Уехал в мае 99-го из Туркмении в Казань с грузом каракулевых шкур и пропал. По сей день местонахождение неизвестно», — так рассказывали следователям об исчезновении Гаряклы Аташова его братья в 2011-м. Именно тогда началась раскрутка кровавых «подвигов» челнинской банды Александра Еналеева. По наводке одного из задержанных тело пропавшего без вести нашли в овраге национального парка «Нижняя Кама» в залитой бетоном бочке. Эта бочка и куски того бетона до сих пор хранятся в камере вещдоков УВД Нижнекамска. Ну а останки Аташова опознали и после экспертиз захоронили.

Уже в ходе следствия один из братьев убитого припомнил, как тот за несколько месяцев до пропажи пригнал из Татарстана в Туркменистан 30 легковых автомобилей и рассказывал, что с этой сделкой ему помог некий Александр из Челнов. Собирался пригласить его в гости к себе на родину. Фамилию не называл.

«Уехал в мае 99-го из Туркмении в Казань с грузом каракулевых шкур и пропал. По сей день местонахождение неизвестно», — так рассказывали следователям об исчезновении Гаряклы Аташова его братья в 2011-м. Фото из материалов дела

По версии обвинения, Аташов был убит в марте 2000-го, когда стал требовать у Александра Еналеева и Сергея Зузлева возврата 50 тысяч рублей. За эти деньги ранее он просил их купить и починить неисправный КАМАЗ, но грузовика так и не дождался. Как сообщил на старте процесса гособвинитель Андрей Кропотов, в ходе ссоры в гараже иностранец пригрозил знакомым челнинцам физической расправой, а те разозлились и решили убить его, чтобы не возвращать долг. Зузлев, по версии силовиков, обхватил его за шею и душил, а Еналеев удерживал жертву за руки. Когда поняли, что мертв, положили в багажник машины и оставили там. Идею с бочкой и цементом реализовали на следующий день.

Аташов стал первой, но далеко не последней жертвой банды Еналеева. В 2013-м за серию убийств, разбоев, грабежей и незаконный оборот оружия были осуждены 11 человек, включая главаря, которого приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Наказание Александр Еналеев отбывает в Забайкальском крае, в колонии Читы. За решеткой остаются и еще два активиста-досудебщика той же криминальной бригады — Сергей Щеглов мотает 15-летний срок в Омской области, Радомир Аглиуллин — в Хабаровском крае, его наказание смягчили до 13,5 года.

Аташов стал первой, но далеко не последней жертвой банды Еналеева. Фото из материалов дела

Ныне подсудимый Сергей Зузлев задерживался силовиками еще в январе 2002 года — его подозревали в причастности к разбойному нападению на предпринимателя с оптовой базы «Закамье» Эдуарда Ахунова. Тогда делом занимались следователи милиции. Выживший предприниматель опознал Зузлева, следователь с согласия прокурора санкционировал его арест, но уже через неделю отпустил подозреваемого под подписку о невыезде, а еще через 7 дней, 26 января — прекратил его преследование за разбой «за отсутствием события преступления».

Лишь через 9 лет — 28 января 2011 года, когда материалы передали в Следком Зузлев был объявлен в розыск. О его результативности можно судить по одному факту — в 2018-м беглый гражданин смог получить официальную регистрацию по месту жительства своей знакомой в деревне Воронино Калужской области. В ближайшем от этой деревни городе его и задержала в сентябре 2020-го полиция — на съемной квартире.

Сопротивления нелегал с регистрацией не оказывал. После доставки под конвоем в Челны и в Казань рассказывал следователям, что все эти 9 лет прожил в России — в Питере, Вязьме, Москве, Великом Новгороде, Мосальске. Зарабатывал, нанимаясь на отделочные работы. Сейчас ему уже 51 год.

По версии обвинения, целью охотников за чужим добром на трассе были грузовики и товар

«Я не считаю, что это банда была»

Пока прокурор оглашал обвинение по 11 эпизодам преступлений — участие в банде, незаконный оборот оружия, пять разбоев, грабеж и три убийства (в том числе — двойное) — подсудимый слушал напряженно, закрывал глаза рукой, а иногда — на описании собственных действий, качал головой в знак несогласия.

На вопрос председательствующего судьи Александра Шемуранова о признании вины, Сергей Зузлев сообщил — согласен с обвинениями по всем разбойным нападениям, грабежу и оружию. По эпизодам убийств высказался — «признаю частично». Со слов адвоката подсудимого Юлии Зуевой, его позиция — умысла на лишение жизни изначально не было, а его роль в этих преступлениях преувеличена другими их участниками.

— Банду признаете? — уточнил судья.

— Я не считаю, что это банда была. Ну, собирались мы, да...

По версии обвинения, целью охотников за чужим добром на трассе были грузовики и товар. Так 13 октября 2000 года в Мензелинском районе они «подыскали объект нападения» — КАМАЗ с цистерной для перевозки молока. Стали его преследовать на «восьмерке», и когда беспечный водитель подрулил к магазину в поселке Дружба и пошел за покупками, не заглушив мотор, молоковоз уехал уже без него в сторону границы с Башкирией. Управлял им уже Зузлев. Но на этом история не закончилась.

В деле отец Ахунова получил статус потерпевшего, поскольку похищенные деньги принадлежали именно ему

Когда из магазина выскочил водитель КАМАЗа и увидел лишь «восьмерку», он кинулся к находившемся в ней людям — Александру Еналееву и его подельнику Дмитрию Морозову — за помощью. Они не отказали, стали имитировать преследование угнанного грузовика и догнали его у деревни Дыреевка. Но когда потерпевший двинулся к своей машине он получил от «помощников» удар молотком по голове и потерял сознание. Преступники стащили из карманов 400 рублей, а угнанный КАМАЗ Мензелинского маслосыродельного комбината отогнали в Башкирию и после переделки в бортовой грузовик продали в Янауле. Водитель выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

В живых чудом остался и челнинский бизнесмен Эдуард Ахунов, за нападение на которого Зузлева задерживали почти 20 лет назад. 26 ноября 2001-го Ахунов вез в Нижнекамск на своей «Окушке» почти полмиллиона наличными. Его остановил для проверки документов человек в форме милиции (согласно приговору 2013 года, это был Щеглов), попросил пересесть в служебное авто, за рулем которого был Зузлев. Услышав команду Щеглова «Увози его!», Ахунов кинулся из машины, но его повалили на асфальт и начали душить. Бизнесмен сопротивлялся и получил еще 10 ударов молотком по голове от подбежавшего на подмогу к лжегаишникам Еналеева.

Дальше бандиты кинулись к «Окушке», выбили стекло и завладели сумкой с деньгами — знали, что Ахунов регулярно отвозит деньги поставщику мяса птицы, и следили за ним. «Когда я по звонку приехал на место, увидел сына в крови — он стоял на коленях на перекрестке дороги, меня даже не узнал. Мы вместе с сотрудниками милиции погрузили его в машину, и я поехал в БСМП. Сейчас он в реанимации», — рассказывал силовикам отец Ахунова вскоре после нападения. В деле он получил статус потерпевшего, поскольку похищенные деньги принадлежали именно ему.

Сергей Зузлев. Фото: источник «Реального времени»

Повестку на суд над Зузлевым Ахунову-старшему отправлять не стали. К делу приобщили справку ЗАГСа о его смерти и с согласия сторон огласили его показания. Такое же решение судья вынес относительно показаний еще девяти покойных потерпевших и свидетелей.

Так отец потерпевшей Исламовой рассказывал, что его дочь занимается торговым бизнесом и регулярно возит продукты в Азнакаево с оптовой базы «Закамье» в Челнах. 2 ноября 2001 года ее ограбили. «Когда она с водителем на КАМАЗе ехала в Челны, их остановил на дороге мужчина в милицейской формы, стал проверять документы и сразу ворвались двое в масках — отобрали сумку с деньгами (было 130 тысяч рублей), кольца и серьги», процитировал прокурор Андрей Кропотов показания не дожившего свидетеля. По версии обвинения, силовика с жезлом тогда изображал Зузлев, его подельниками были уже осужденные Еналеев и Аглиуллин.

Наводчик из ГАИ и показания свидетелей с того света

Попытку подсудимого отказаться от услуг назначенного судом адвоката суд заблокировал — самые тяжкие из обвинений тянут на пожизненный срок. Правда, таковой ему не светит — истек срок давности. Самой жесткой мерой могут стать 25 лет колонии. Ведь, по версии сотрудников СК и прокуратуры, на счету Зузлева не только иностранец Аташов, но и жизни трех россиян.

Так ему предъявлено обвинение в убийстве водителя Ильина и экспедитора Ефимова из Уфы. Оба передвигались на груженом запчастями КАМАЗе уфимской фирмы «Транссервис». Наводку на грузовик фирмы Еналеев, согласно приговору 2013 года, получил от знакомого инспектора ГАИ Валерия Пшеничного (его посадили на 9,5 года, уже на воле, — прим. ред.). По достигнутой договоренности, гаишник передал бандитам два комплекта формы и обещал держать в курсе насчет «объектов с дорогостоящим грузом».

Попытку подсудимого отказаться от услуг назначенного судом адвоката суд заблокировал — самые тяжкие из обвинений тянут на пожизненный срок

В ожидании сигнала преступники 1 августа 2001 года после обеда выдвинулись в лесопосадку у поворота на поселок Татарстан Тукаевского района, после звонка Пшеничного выставили лжемилицейский пост Зузлев — Щеглов, а дальше по накатанной — проверка документов, атака двух вооруженных в масках (Еналеев и Агруллин) и вот уже водитель с экспедитором лежат связанные. КАМАЗ отгоняют в ту же посадку, а связанных одного за другим выводят на расправу. По версии следствия, петли на шеи обоим накидывал и душил Зузлев, остальные помогали держать.

По тому же сценарию 5 октября 2001 года было организовано нападение на грузовик с продуктами из Москвы, которые ждали в Магнитогорске. У водителя Маркова отняли 800 тысяч и убили его. С этим, как считают силовики, Зузлеву помогал его двоюродный брат, ныне покойный.

Вдова убитого водителя Маркова тоже не дожила до суда. Из оглашенных ею показаний следовало, что 2 октября 2001 года муж уехал за товаром в Москву и пропал. Его тело обнаружили только 2 февраля недалеко от деревни Усаево Мензелинского района Татарстана. В деле остались показания еще одного свидетеля, которому уже нельзя прислать повестку. Михаил Сабанцев рассказывал следователям, как друзья Маркова искали его — проехали весь путь до Москвы и обратно, клеили листовки с информацией о нем на каждом посту ГАИ, расспрашивали всех водителей. Один из знакомых припомнил, как вместе с Марковым стоял на загрузке товара в Москве, а потом видел его грузовик в Чувашии.

На КМП у Челнов, со слов Сабанцева, они попросили проверить данные видеорегистрации и обнаружили — факт остановки машины Маркова камеры зафиксировали в 15 часов 5 октября. А вот на всех последующих постах по пути в Магнитогорск этот автомобиль в базах уже не значился.

На следующем заседании суд планирует перейти к допросам потерпевших и свидетелей

Еще одним свидетелем с того света стал отец подсудимого Николай Зузлев. Из его показаний следовало — семья была благополучной, росли два сына — Сергей и Валерий. Сергей учился в школе №3 Набережных Челнов, получал «четверки» и «пятерки», нареканий не было. После школы получил профессию электрика и был призван в армию. «На войну в Афганистан пошел добровольцем. Был водителем автомобиля «Урал», поскольку еще в школе ходил в ДОСААФ и получил права, — делился Зузлев-старший и с гордостью добавлял, что за участие в боевых действиях сын получил награды. Правда, из армии вернулся другим.

— Его характер изменился — стал агрессивным, психованным, замкнутым в общении... Быстро женился, но постоянного места работы не было — подрабатывал сторожем на стоянках, в других местах, — вспоминал отец беглого фигуранта. — Потом развелся и уехал в Москву — с его слов, занимался ремонтом квартир.

На следующем заседании суд планирует перейти к допросам потерпевших и свидетелей. По делу заявлены гражданские иски к подсудимому на 2,7 млн рублей. Правда, какого-либо имущества для погашения у этого фигуранта нет.