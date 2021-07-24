Спасать детей от опасностей Сети будут восемь татарстанских министерств

В Татарстане разработали дорожную карту по обеспечению безопасности детей и молодежи в медиапространстве с 2021 по 2027 годы

Обеспечивать безопасность детей и молодежи в Сети — учить цифровой гигиене, оберегать их от вредоносной информации, рассказывать, как отделять электронные «зерна от плевел» в Татарстане будет не одно ведомство, а целый их букет. По крайней мере, дорожная карта по обеспечению безопасности детей и молодежи в медиапространстве на 2021—2027 годы подразумевает участие восьми министерств республики и еще нескольких ведомств и организаций — от учителей до силовиков, от медиков до айтишников. Что входит в план, как власти республики собираются научить детей хорошему и почему блокировка сайтов и «родительский контроль» не панацея — в материале «Реального времени».

«Время простых решений прошло»



Власти Татарстана разработали подробный план мероприятий по тому, как с 2021-го по 2027-й годы в республике будут защищать детей от деструктивного контента в сети и учить их правильно вести себя на просторах медиапространства. Распоряжение кабмина об утверждении дорожной карты безопасности детей и молодежи в медиапространстве опубликовано на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

В этой работе должны участвовать сразу несколько министерств и ведомств республики, на каждое возлагается своя зона ответственности. Они должны ежеквартально отправлять информацию о выполнении плана в Минобрнауки Татарстана, а оно, в свою очередь, — обобщать данные и перенаправлять их в Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних, в кабмин и детскому омбудсмену.

Контроль за исполнением распоряжения возлагается на вице-премьера республики Лейлу Фазлееву. А расходы будут осуществляться «в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год».

Защищать детей от сетевых опасностей и учить их адекватному поведению в интернете будут восемь министерств и несколько других организаций. Фото: Максим Платонов

В плане целых 27 пунктов, и подавляющее большинство подразумевают систематическую работу и проведение серийных, регулярных мероприятий. Защищать детей от сетевых опасностей и учить их адекватному поведению в интернете будут целых восемь министерств и несколько других организаций. Помимо вполне ожидаемых в этом деле Минобрнауки, Минмола и Минцифры, в списке исполнителей — еще и Минздрав, МВД, Минкульт, Минтрудсоцзащиты, Минспорта, УФСН по надзору в сфере связи, информационных технологий, ведомства силового блока (УФСБ по РТ, Прокуратура РТ), Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних, детский омбудсмен и муниципальные власти, республиканское агентство «Татмедиа» и даже КФУ.

Вице-премьер республики Лейла Фазлеева объяснила «Реальному времени», почему столько ведомств включается в эту работу:

— Время простых решений в социальной политике, когда проблемой занимается только одно какое-то министерство, уже прошло. Сейчас мы мультидисциплинарные и многозадачные. Защитить ребенка в Сети, привить человеку навыки правильного существования в ней — это задача всех нас. Но основной контингент, включаемый в программу, — это все-таки дети и подростки, поэтому на Минобрнауки и возлагается некая интегрирующая функция в выполнении дорожного плана.

В чем суть плана?



Большая часть мероприятий направлена не на физическую фильтрацию нежелательного контента, а на то, чтобы научить детей и молодежь фильтровать его самостоятельно, отделять зерна от плевел и уметь противостоять многочисленным сетевым угрозам. Современный человек не может существовать в отрыве от постоянного информационного потока, и в нем он должен ориентироваться сам. Власти республики это осознают, и именно поэтому краеугольным камнем всей концепции становится воспитание и обучение, а не фильтрация и запреты. Именно над этим будут работать Минобрнауки, Минмол, Минкульт (путем создания кинопродукции, роликов, проведения тематических мероприятий в музеях и библиотеках республики), психологи республики (в части разработки обучающих материалов и методических пособий).

Планируется обширный выпуск образовательных материалов — в том числе, по сетевому этикету, по профилактике суицида, по безопасному поведению в интернете.

Преподавателей и воспитателей предписывается учить вопросам информационной безопасности среди детей и молодежи — в документе подробно расписан по годам процент охватываемых педагогов. К 2027 году посетить тематические семинары, практикумы, тренинги, конференции и медиауроки должны будут 100% представителей педагогического сообщества республики.

Ведомства силового блока тоже без дела сидеть не будут: в их обязанности вменяется отлавливать сетевые угрозы: устанавливать личности и пресекать деятельность тех, кто занимается вовлечением детей в противоправные действия, пропагандирует наркотики, склоняет подрастающее поколение к суициду и занимается прочими запрещенными законом делами в Сети.

Отдельным блоком в плане идет работа с республиканской прессой: агентство «Татмедиа» должно инициировать и контролировать выпуск тематических материалов в СМИ, проведение пресс-конференций, брифингов и прочих мероприятий, направленных на правильное сетевое воспитание детей и молодежи.



Агентство «Татмедиа» должно инициировать и контролировать выпуск тематических материалов в СМИ, проведение пресс-конференций, брифингов, направленных на правильное сетевое воспитание детей и молодежи. Фото: Максим Платонов

Охватить планируется не только школьников, но и самых маленьких. Например, институту психологии КФУ вверено исследовать, что думают родители дошколят о цифровизации, и выявить риски психологического неблагополучия малышей при снижении физической активности и в условиях цифровой образовательной среды.

«Решить эту задачу — главный вызов для нас на сегодняшний день»

Как объяснила «Реальному времени» Лейла Фазлеева, главная цель разработанного плана — научить ребенка фильтровать контент самостоятельно. То есть метафора «дать голодному удочку, а не рыбу», вступает в действие:

— В идеальном варианте, пособия, которые мы разрабатываем в республике, связаны с умением отличить хорошее от плохого. Проблема огромна. И должна сказать, что сегодня противостояние явно не в нашу пользу. Нежелательный цифровой контент находится в шаговой доступности для любого — невозможно настроить смартфон подростка так, чтобы в нем открывались только безопасные для его развития сайты. И вся деятельность государственной системы в этом направлении должна быть связана с тем, чтобы научить отличать зерна от плевел — повторюсь, это главное знание для современного человека. И ребенка мы должны научить соотносить это знание с нормами морали и нравственности.

Лейла Ринатовна признает: это титанически сложная задача — вокруг слишком много сетевых соблазнов, есть множество блогеров, дающих не самый хороший пример, проводящих не самые полезные челленджи. Но, по ее словам, ученые приходят к выводу о том, что если развиваются творческие способности ребенка, уделяется внимание некоей сублимации этого контента, то у молодого человека есть все шансы мирным путем пройти через все то плохое, что вокруг него существует в Сети.

— Но прямых, легких решений в этой области точно не будет, — предупреждает вице-премьер. — Это противостояние приобретает мультидисциплинарный характер. Методы и меры будут очень разными, дорожная карта будет расшиваться на всех участников процесса: не только на детей, но и на учителей, и, конечно, на родителей, и даже на общественные организации, существующие в орбите ребенка. Ведь границы сетевой культуры размываются, мы все вместе существуем в этом пространстве, в Интернете нет замкнутых контуров «Школа», «Дом», «Деструктивный контент».

Лейла Фазлеева: «Вся деятельность государственной системы в этом направлении должна быть связана с тем, чтобы научить отличать зерна от плевел — это главное знание для современного человека». Фото: Максим Платонов

Не только педагоги учат детей отличать конструктивное от деструктивного, увидеть манипуляцию, защититься от буллинга, выбрать верный путь. В составлении таких пособий с учителями Татарстана работают и медики республики, которые помогают делать психологические программы. Включаются в эту работу и медицинские психологи и психотерапевты, и психиатры. Так что мультидисциплинарной становится не только социальная сфера в целом, но и педагогика в частности.

— Решить эту задачу — главный вызов для нас на сегодняшний день. И не только для взрослых. Для ребенка это тоже вызов — он должен постоянно отвечать себе на вопросы: как ты себя определишь, самоидентифицируешь, где твоя позиция, как защититься, как не поддаться на манипуляцию. И мы как взрослые должны ему в этом помочь! — заключает Лейла Фазлеева.

Будут ли изобретать «татарский IT-велосипед»?

На Минцифры возложена техническая часть плана: например, изучить рынок ПО, фильтрующего контент, и подобрать подходящие решения для установки в образовательных организациях республики. В этой связи «Реальное время» обратилось к специалистам IT-сферы за разъяснениями о том, насколько емкий этот рынок, есть ли на нем подходящие готовые решения и есть ли вероятность того, что в Татарстане пойдут по пути создания собственного программного обеспечения в этих целях.

Владимир Дмитриев, руководитель направления сервисов киберзащиты Cyber Art ГК Innostage, объясняет, что готовые программные решения на рынке есть, в том числе и отлично зарекомендовавшие себя разработки российских компаний:

— Решения такие уже есть — и мировые, и отечественные. Та же самая лаборатория Касперского, к примеру, разработала специальное решение для школ. Продукт этот поддерживается, развивается, и он предназначен для защиты детей в школах от нежелательного контента. Есть и другие продукты российских разработчиков, ведь рынок таких решений существует давно. С точки зрения функционала все подобное ПО работает примерно одинаково: есть так называемые «белые списки» сайтов, на которые доступ разрешен, а доступ к непроверенным ресурсам закрыт. Сайты вносятся в списки разрешенных по разным категориям — возрастным, тематическим и тому подобным.



Правда, эксперт солидарен с остальными коллегами в том, что защита детей и подростков в интернете не ограничивается запретом доступа на те или иные сайты, тем более со школьного компьютера. Ведь в руках у каждого школьника сегодня смартфон, поэтому гораздо важнее с младых ногтей воспитывать в детях цифровую гигиену.

— И начинать надо не с ограничений, а с цифровой гигиены, — объясняет Дмитриев. —Прививать детям надо элементарные правила поведения в сети: придумывать разные пароли для разных ресурсов, не открывать подозрительных сайтов, не доверять личные данные мошенникам, не поддаваться фишингу. Это гораздо важнее, чем ограничивать доступ детей к сайтам — точно так же, как мы учим их переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, их важно научить вести себя в цифровом мире. А запретительными и фильтрующими мерами глобальной проблемы не решить. Хотя они в чем-то и могут стать подспорьем, но панацеей точно не являются.



В руках у каждого школьника сегодня смартфон, поэтому гораздо важнее с младых ногтей воспитывать в детях цифровую гигиену. Фото: minmol.tatarstan.ru

А вот в том, что правительство Татарстана в итоге закажет разработку локального, собственного ПО, эксперт сомневается: считает, что дешевле, быстрее и надежнее использовать уже готовые решения, которые успели себя зарекомендовать. Собственный «татарский программный велосипед» разработать, конечно, можно, и в республике есть ресурсы для его создания, но это, по словам Дмитриева, нецелесообразно — эффективнее решать проблему в рамках всей страны.

«Разговаривать с молодыми людьми на их языке»

Пресс-служба министерства по делам молодежи Татарстана в ответ на запрос «Реального времени» рассказала, что уже не первый год министерство работает над тем, чтобы прививать молодежи и подросткам навыки пребывания в Сети. Вот что они нам сообщили:



«Позиция министерства по делам молодежи — разговаривать с молодыми людьми на их языке. Поэтому совместно с РОО «АТМ РТ» ежегодно реализуются круглые столы и лектории в образовательных учреждениях. Темы выступлений разные, есть материалы по интернет-безопасности, лектории о безопасности в целом. Большую часть лекций провели молодые люди — молодежные помощники руководителя аппарата Антитеррористической комиссии.



Для детей, отдыхающих сейчас в детских оздоровительных лагерях, подготовлен квест по цифровой грамотности, где мы через игрофикацию говорим о безопасном поведении в интернете, чтобы дети после квеста стали осознанней в этом вопросе, ушли с пониманием существующих рисков.



В 2021 году мы запустили проект MinMolteens, и в его рамках есть раздел «Цифровая гигиена». Его цель — сформировать профилактику отрицательного влияния информации на психическое, физическое и социальное благополучие подростков. Поднимаются темы кибербуллинга, мошенничества в сети, опасного заработка в сети, цифрового следа и др.».



В проекте MinMolteens есть раздел «Цифровая гигиена». Его цель — сформировать профилактику отрицательного влияния информации на психическое, физическое и социальное благополучие подростков. Фото: minmol.tatarstan.ru

Баны и блокировки в министерстве тоже считают временной мерой — тем более что правительство РФ регламентирует только блокировку сайтов, распространяющих контент экстремистского или террористического направления. Ведомство подчеркивает, что цифровую реальность с ее принципами и механизмами нужно воспринимать адекватно.

«Если можно научить ребенка правильному поведению в обществе, почему мы пускаем на самотек социализацию ребенка в сети?», задают риторический вопрос сотрудники министерства.

По их мнению, правильному поведению в сети должны учить родители, причем в первую очередь на своем примере. Они советуют взрослым отслеживать, сколько времени они сами проводят в сети, на сколько могут там «залипнуть» и какие методы применяют, чтобы вернуться в реальную жизнь.

«Ребенок копирует вас и фактически является вашим отражением. Можно договориться с ним или включиться в марафон, челлендж по контролю за временем, проведенным в интернете. Если ребенку еще нет 14, то на его смартфон можно поставить специальную программу, где родитель может установить в ежедневном режиме время, которое ребенок может провести в интернете и даже выбрать какими приложениями он может пользоваться, а какими нет. После 14 такое приложение использовать становится невозможным, и к этому моменту ребенок должен получить навык безопасного использования интернета», напоминает нам Министерство по делам молодежи.

