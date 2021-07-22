Конгресс татар в Башкортостане: «Мы в большие политические темы не вовлекаемся»

Как представительство ВКТ в братской республике работает в преддверии переписи населения

Сегодня в Казани с журналистами встретился руководитель представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин, чтобы рассказать о деятельности татарских общественных организаций соседнего региона в рамках предстоящей переписи населения. В ходе встречи, на которой побывал и корреспондент «Реального времени», выяснилось, что количество татар в Башкортостане сокращается еще и потому, что они оттуда уезжают. Обсудили и другое более расхожее мнение, что татар якобы записывают башкирами.

«Башкортостан — это большая часть татарского мира»

На пресс-конференции, посвященной деятельности татарских организаций в Башкортостане, ответ за всех держал руководитель представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин, который возглавил структуру при открытии в ноябре 2019 года. Также он остается имамом уфимской мечети «Ихлас» и членом совета Всемирного форума татарской молодежи.

Основные вопросы к спикерам были связаны с грядущей переписью, однако Давлетшин отметил, что перепись — «это обязанность федеральных органов», а «не работа общественных организаций». При этом глава представительства напомнил, что в Башкортостане живет миллион татар:

— И они живут во всех районах. Башкортостан — это большая часть татарского мира.

В конце марта прошел V Всероссийский форум татарских краеведов «Татарские населенные пункты в Евразийском пространстве: история и современность». Фото: postpredrb.tatarstan.ru

Чем занимается представительство? В конце марта прошел V Всероссийский форум татарских краеведов «Татарские населенные пункты в Евразийском пространстве: история и современность».

— Я думаю, этот форум для многих людей, особенно для тех, кто живет вне Татарстана, был примером — в Уфе можно проводить мероприятия для татар. У нас не было проблем в этом плане, — отметил Давлетшин.

Также он рассказал, что раз в неделю, по пятницам, на кабельном канале «Туган тел» выходит получасовая передача «Ихлас», которой сейчас занимается и ВКТ. Его представители побывали более чем в 30 районах республики, во многих деревнях, встречались с татарами.



На радио «Эхо Москвы в Уфе» каждый день выходит передача «Говорим по-татарски» (справедливости ради, надо указать, что готовит ее московский офис радиостанции при участии Лилианы Сафиной, руководителя курсов татарского языка «Умарта»). Офис представительства находится в историческом центре Уфы — этот факт спикер отметил с гордостью. Также проведена фотовыставка национальной одежды «TATАR dress» при участии татароязычных блогеров и сообщества Millihasite.



Упомянул Давлетшин и видеопроект «Кем син?» — о местных татарских проектах (правда, ролик с творчеством Мариса Назирова можно найти с трудом — и он доступен только по ссылке, на канале его не видно).



«Мы не должны чувствовать себя там как гости»

У редактора газеты «Мәдәни җомга» Вахита Имамова оказалось немало претензий к спикеру. Мы потеряли 200 тысяч татар в последнюю перепись, заявил писатель и поделился наблюдениями из поездок по Башкортостану и новостями из республики.

У Вахита Имамова оказалось немало претензий к спикеру. Фото: sntat.ru

Как пример он привел праздник рода в Чекмагушевском районе, где глава муниципалитета сообщил, как узнал, что является не татарином, а башкиром. «А Кушнаренково, Янаул, Балтачевский район? — продолжил журналист, — там нет башкирских деревень!»

— Руководители сами подают пример записываться башкирами. Мы объехали с коллегами восемь районов. Когда въезжаем, на границе — родовой столб. Это не может сделать общественная организация. Мы не должны чувствовать себя там как гости. До революции 80—90% дохода Уфы приносили татарские купцы. Почти все муфтии были татарами, — продолжил он.

Также чуть позже Имамов посетовал, что в местных библиотеках можно увидеть огромные секции башкирской литературы, тогда как татарской выделена лишь пара полок.

— Мы не говорим, что мы пришлые, — отвечал Давлетшин. — Деревне моего отца — 350 лет. А чиновники также участвуют и в татарских мероприятиях.

Также представитель ВКТ указал, что, проехав по республике, убедился — лучше всего в республике живут татары.

Праздник рода в Чекмагушевском районе. Фото: culture.ru

«Мы в большие политические темы не вовлекаемся»

Журналист Альфред Мухаммадрахимов поинтересовался, изменилось ли что-то в республике после ухода Ростислава Мурзагулова, экс-председателя Общественной палаты Башкирии, который в самом начале июня ушел из политики. Но Давлетшин ответил, что не является членом Общественной палаты РБ и не может ответить на этот вопрос. Здесь он вспомнил о никахах, которые проводит как имам, и указал, что местные жители не считают браки между татарами и башкирами межнациональными.

— Мы в большие политические темы не вовлекаемся. Главная цель — работа, — резюмировал Давлетшин.

Мухаммадрахимов в пример привел работу «Штаба татар» Москвы — зимой 2019-го они также открыли свое представительство в Уфе.

— Они активно работают, а в чем это заключается? — начал задавать вопросы Давлетшин. — Мы же тоже ездим, книги распространяем. Книга «Татары Уфимского уезда» — это тоже работа наших районов. Эта книга была принята с большим вниманием.

«Книга «Татары Уфимского уезда» — это тоже работа наших районов. Эта книга была принята с большим вниманием», — отметил Давлетшин. Фото: Илья Репин

Имамов же вспомнил, как еще Анна Иоанновна запретила браки между башкирами и татарами, а татарских мулл повелела вывезти с территории башкир, но те сами не позволили это сделать.

— Тогда мы были вместе, а сейчас нет, потому что забыли историю, — сказал Имамов.

Давлетшин продолжил его мысль, указав, что одна из главных проблем республики — отток перспективной молодежи из региона:

— Раньше силком отправляли. А теперь люди сами уезжают в Татарстан.

