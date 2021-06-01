«Для отношений с Татарстаном он был вреден»: Мурзагулов ушел из политики
«Радий Фаритович еще слишком долго терпел»
Сегодня Ростислав Мурзагулов написал заявления об отставке с поста председателя Общественной палаты Башкирии и главы совета директоров футбольного клуба «Уфа». Об этом Мурзагулов рассказал у себя в соцсетях, приложив фотографии заявлений. «Власть и политика мне не подходят», — объяснил он свой уход.
— Радий Фаритович (Хабиров, глава Башкирии, — прим. ред.) еще слишком долго терпел; видимо, какой-то толк в Арлекине все же видел. […] Командовать всеми — для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее. Когда-нибудь все изменится, но пока в мире 28 козлов владеют состоянием половины планеты. Власть сконцентрирована примерно так же, — написал Мурзагулов.
Слухи об уходе Мурзагулова ходили еще со вчерашнего дня, но накануне Общественная палата Башкирии опровергала эту информацию. Сегодня же в пресс-службе ОП РБ «Реальному времени» подтвердили: заявление от Мурзагулова действительно поступило в аппарат палаты. Более того, это первый в истории республики случай ухода по собственному желанию руководителя Общественной палаты, не доработавшего до конца срока.
— Члены Общественной палаты РБ проведут заседание по поводу его заявления об отставке с поста председателя, дата и порядок проведения которого определяются. Традиций по этой теме пока не сложилось. Сейчас вопрос прорабатывается с учетом интересов гражданского общества. Вопрос с преемничеством пока не обсуждался, — заявили в палате нашему изданию.
Сам Мурзагулов сегодня был недоступен для комментариев.
Как глава ОП РБ писал в прокуратуру
Мурзагулов возглавил ОП РБ в декабре 2020 года, ранее он был председателем совета директоров АО «Башинформ». ФК «Уфа» он возглавил в декабре 2018 года. Впрочем, известен Мурзагулов не только как государственный деятель и спортивный менеджер, но и своими провокационными высказываниями и поступками. Так, вскоре после избрания главой ОП РБ он публиковал пародийный клип «Я как Моргенштерн», где выступал в образе чиновника-взяточника.
Чуть позже, в марте, Мурзагулов пожаловался в правоохранительные органы на болельщиков ХК «Ак Барс» и татарстанских журналистов. Ситуация развивалась вокруг инцидента, когда болельщики казанского клуба повторяли кричалки во время исполнения гимна Башкирии, а Мурзагулов обвинил в случившемся неких «провокаторов» и призвал силовиков разобраться в произошедшем. Вопрос к тому моменту был уже урегулирован, фанаты принесли извинения.
Тогда же выяснилось, что Мурзагулов пожаловался в правоохранительные органы на генерального директора телеканала «Татарстан — Новый Век» и депутата Госсовета РТ Ильшата Аминова. Поводом стал сюжет передачи «7 дней» о конференциях башкирских историков, где они призывали считать татарский язык «северо-западным диалектом башкирского языка». Эта тема также подробно освещалась в декабрьском выпуске программы. Тогда Ильшат Аминов говорил, что организаторы конференции «пытаются разрушить национальную идентичность огромного количества людей».
Когда Ильшат Аминов освещал эту ситуацию в эфире передачи «7 дней», трансляция передачи в Башкирии была прервана — как раз когда речь зашла о Мурзагулове.
Что касается ФК «Уфа», в августе 2020 года Мурзагулов обвинял футбольных судей в предвзятом отношении и заявил, что из-за этого «Уфа» может сняться с чемпионата России. Спортивных чиновников возмутили слова главы «Уфы», по итогу комитет по этике даже оштрафовал Мурзагулова за резкие высказывания.
Даже в своем «прощальном» посте Мурзагулов не удержался от провокаций — обратился к защитникам «содового холмика», имея в виду защитников шиханов: «Вы в курсе, что защищали не только холмик, но и конкретный интерес одного из тех самых козлов? Знаю имена, суммы, мотивы...»
Чем это закончилось
Эксперты также связывают уход Мурзагулова не только с его собственным желанием, но и с недовольством его деятельностью во властных кругах Башкирии.
С учетом ухода Мурзагулова точек напряжения между Татарстаном и Башкортостаном станет меньше, уверен Михайличенко. «Определенный оттенок токсичности он [Мурзагулов] придавал», — добавляет эксперт.
Претензий к Мурзагулову также было немало. «Естественно, это [публичные высказывания Мурзагулова] не нравятся, прежде всего чиновникам, его оппонентам, и это дошло до определенного предела. Может, даже Мурзагулов сам провоцировал эту отставку», — добавляет Габдрафиков.
Действия в контексте татаро-башкирских взаимоотношений могли быть лишь одним из многих поводов для недовольства со стороны властей, говорит эксперт — сыграл роль и клип про коррупцию, и многое другое. Однако Габдрафиков отмечает, что в описанной выше ситуации с болельщиками «Ак Барса» и журналистами Мурзагулов повел себя не так, как подобает главе Общественной палаты. «Будучи председателем, он обращается в прокуратуру — «займитесь этим, займитесь журналистами». Для Общественной палаты нехарактерны такого рода заявления, у нее функция примирения. Это мостик между властью и гражданским обществом. А он наживал себе врагов такими заявлениями», — говорит Габдрафиков.
Справка
Ростислав Мурзагулов родился в 1978 году в Кумертау. Окончил Московский государственный университет. Работал корреспондентом газеты «Советская Башкирия», редактором и ведущим новостей на Первом канале. С 2003 по 2008 год был пресс-секретарем президента Башкортостана Муртазы Рахимова (в 2016 году Мурзагулов опубликовал книгу о Рахимове «Бабай всея Руси»).
Возглавлял Управление по связям с общественностью Фонда содействия реформированию ЖКХ, некоторое время работал директором массовых и образовательных программ Олимпийского комитета России. В 2010—2011 годах — заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике.
В 2011—2013 годах — заместитель генерального директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» по маркетингу и связям с общественностью. В 2014—2015 годах — эксперт ООН по связям с общественностью. В 2015-м стал исполнительным директором Института развития избирательной системы РФ.
В 2017—2018 годах работал заместителем мэра Красногорска. В 2018 году возглавил совет директоров АО «Башинформ», а также попечительский совет ФК «Уфа». В 2020 году был избран главой Общественной палаты Башкирии.
комментарии
Янус?
Источник : https://realnoevremya.ru/news/