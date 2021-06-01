«Для отношений с Татарстаном он был вреден»: Мурзагулов ушел из политики

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

«Радий Фаритович еще слишком долго терпел»

Сегодня Ростислав Мурзагулов написал заявления об отставке с поста председателя Общественной палаты Башкирии и главы совета директоров футбольного клуба «Уфа». Об этом Мурзагулов рассказал у себя в соцсетях, приложив фотографии заявлений. «Власть и политика мне не подходят», — объяснил он свой уход.

— Радий Фаритович (Хабиров, глава Башкирии, — прим. ред.) еще слишком долго терпел; видимо, какой-то толк в Арлекине все же видел. […] Командовать всеми — для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее. Когда-нибудь все изменится, но пока в мире 28 козлов владеют состоянием половины планеты. Власть сконцентрирована примерно так же, — написал Мурзагулов.

Слухи об уходе Мурзагулова ходили еще со вчерашнего дня, но накануне Общественная палата Башкирии опровергала эту информацию. Сегодня же в пресс-службе ОП РБ «Реальному времени» подтвердили: заявление от Мурзагулова действительно поступило в аппарат палаты. Более того, это первый в истории республики случай ухода по собственному желанию руководителя Общественной палаты, не доработавшего до конца срока.

— Члены Общественной палаты РБ проведут заседание по поводу его заявления об отставке с поста председателя, дата и порядок проведения которого определяются. Традиций по этой теме пока не сложилось. Сейчас вопрос прорабатывается с учетом интересов гражданского общества. Вопрос с преемничеством пока не обсуждался, — заявили в палате нашему изданию.

Фото: facebook.com/moorross

Сам Мурзагулов сегодня был недоступен для комментариев.



Как глава ОП РБ писал в прокуратуру

Мурзагулов возглавил ОП РБ в декабре 2020 года, ранее он был председателем совета директоров АО «Башинформ». ФК «Уфа» он возглавил в декабре 2018 года. Впрочем, известен Мурзагулов не только как государственный деятель и спортивный менеджер, но и своими провокационными высказываниями и поступками. Так, вскоре после избрания главой ОП РБ он публиковал пародийный клип «Я как Моргенштерн», где выступал в образе чиновника-взяточника.

Чуть позже, в марте, Мурзагулов пожаловался в правоохранительные органы на болельщиков ХК «Ак Барс» и татарстанских журналистов. Ситуация развивалась вокруг инцидента, когда болельщики казанского клуба повторяли кричалки во время исполнения гимна Башкирии, а Мурзагулов обвинил в случившемся неких «провокаторов» и призвал силовиков разобраться в произошедшем. Вопрос к тому моменту был уже урегулирован, фанаты принесли извинения.

Тогда же выяснилось, что Мурзагулов пожаловался в правоохранительные органы на генерального директора телеканала «Татарстан — Новый Век» и депутата Госсовета РТ Ильшата Аминова. Поводом стал сюжет передачи «7 дней» о конференциях башкирских историков, где они призывали считать татарский язык «северо-западным диалектом башкирского языка». Эта тема также подробно освещалась в декабрьском выпуске программы. Тогда Ильшат Аминов говорил, что организаторы конференции «пытаются разрушить национальную идентичность огромного количества людей».

В марте Мурзагулов пожаловался в правоохранительные органы на болельщиков ХК «Ак Барс» и татарстанских журналистов. Фото: gtrk.tv

Когда Ильшат Аминов освещал эту ситуацию в эфире передачи «7 дней», трансляция передачи в Башкирии была прервана — как раз когда речь зашла о Мурзагулове.

Что касается ФК «Уфа», в августе 2020 года Мурзагулов обвинял футбольных судей в предвзятом отношении и заявил, что из-за этого «Уфа» может сняться с чемпионата России. Спортивных чиновников возмутили слова главы «Уфы», по итогу комитет по этике даже оштрафовал Мурзагулова за резкие высказывания.

Даже в своем «прощальном» посте Мурзагулов не удержался от провокаций — обратился к защитникам «содового холмика», имея в виду защитников шиханов: «Вы в курсе, что защищали не только холмик, но и конкретный интерес одного из тех самых козлов? Знаю имена, суммы, мотивы...»

Чем это закончилось

Эксперты также связывают уход Мурзагулова не только с его собственным желанием, но и с недовольством его деятельностью во властных кругах Башкирии.

— Понятно, что его позиции пошатнулись уже давно, и даже его назначение в Общественную палату было предвестником грядущего ухода, — полагает уфимский политолог Дмитрий Михайличенко. — Своей деятельностью он ставил Хабирова в неловкие ситуации, часто его подставлял. Не всегда причина в умышленных действиях, иногда просто увлекался игрой в собственный хайп. И в контексте дипломатии Татарстана и Башкортостана его деятельность была вредной. В обществе есть сейчас запрос на мир, сотрудничество и взаимодействие, а не на конфронтацию и провокацию. Татары, которые живут в Башкирии, они все это негативно ощущают.

С учетом ухода Мурзагулова точек напряжения между Татарстаном и Башкортостаном станет меньше, уверен Михайличенко. «Определенный оттенок токсичности он [Мурзагулов] придавал», — добавляет эксперт.



Этнополитолог Ильдар Габдрафиков добавляет, что Мурзагулов не очень-то вписывался в ряды чиновников, а также подолгу не задерживался ни на одном месте работы. «Он все-таки не типичный чиновник, для него это как обуза. Больше артист, любит публичность, внимание», — говорит Габдрафиков о Мурзагулове.

Претензий к Мурзагулову также было немало. «Естественно, это [публичные высказывания Мурзагулова] не нравятся, прежде всего чиновникам, его оппонентам, и это дошло до определенного предела. Может, даже Мурзагулов сам провоцировал эту отставку», — добавляет Габдрафиков.



Действия в контексте татаро-башкирских взаимоотношений могли быть лишь одним из многих поводов для недовольства со стороны властей, говорит эксперт — сыграл роль и клип про коррупцию, и многое другое. Однако Габдрафиков отмечает, что в описанной выше ситуации с болельщиками «Ак Барса» и журналистами Мурзагулов повел себя не так, как подобает главе Общественной палаты. «Будучи председателем, он обращается в прокуратуру — «займитесь этим, займитесь журналистами». Для Общественной палаты нехарактерны такого рода заявления, у нее функция примирения. Это мостик между властью и гражданским обществом. А он наживал себе врагов такими заявлениями», — говорит Габдрафиков.

Александр Артемьев