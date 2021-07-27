Бизнес-аккаунт дня: сеть цветочных салонов из Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 116-я

Практически все торжественные события и мероприятия не обходятся без цветов и цветочного оформления. Во флористике существуют свои тренды — при создании букетов в моде укоренились минимализм, эко-стиль и никакой вычурности. Несколько лет назад в Казани, а затем и в Набережных Челнах открылся магазин «Цветочный вальс». Его бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Букеты как вид эстетического наслаждения

Флористика — это особое искусство. Так считает каждый, кто работает в салоне «Цветочный вальс», а также их клиенты. Букеты и композиции из цветов, которые создаются флористами двух салонов, позволяют любоваться эстетикой живой природы. Сотрудники салона следят за всеми модными тенденциями, существующими в мире флористики, а их работы востребованы не только среди частных заказчиков, но и различных заведений и компаний Казани и Набережных Челнов.

Если летом в ход идут в основном композиции из живых цветов, то поздней осенью и зимой — в основе композиций сухие цветы, хвойные ветки, особенно они становятся востребованными накануне новогодних торжеств. Флористы салонов не только мастерски составляют букеты, но и учат тех, кто желает сам научиться этому делу.



Сегодня аналитический разбор магазина цветов провела проектная команда бюро «ДругМедиа».

Видео и карусель из фото как способ привлечь аудиторию

Описание профиля. Никнейм — по названию бренда, имя — лучше не придумаешь для поиска. Придраться не к чему. Аватарка с надписью не всегда удачное решение, если у вас не знаменитый мировой логотип, который узнают и с небольшим разрешением. Такой аватар трудно разглядеть со смартфонов, как и запомнить.

На момент аналитики в профиле 1778 подписок. Если вы уже не занимаетесь массфолловингом, то рекомендуем оставить в подписках своих постоянных клиентов для дополнительного общения с аудиторией.

По описанию есть замечания — зачем там телефоны, если их всё равно придется набирать вручную — это поле некликабельно и доставит дополнительное неудобство. Тем более, что в таплинке всё организовано. Поэтому есть смысл добавить телефон в контакты, но нужен один номер на два города.

Наши рекомендации: разобраться с контактами в описании, обновить аватарку, избавиться от лишних подписок.

Визуальное оформление. Несмотря на то, что явно прослеживается цветочная тематика, как такого единого стиля в аккаунте нет, т. е. между аватаркой, блоком хайлайтс и лентой нет повторяющихся графических элементов, которые бы связывали эти блоки.

В качестве обложек хайлайтс использованы фото цветов и по смыслу связь с рубрикой, возможно, понятна флористам, но для обычного подписчика визуально это несколько букетов и не очевидна связь, что усложняет считывание рубрик. Есть и дублирование рубрик.

Практически вся лента состоит из фотографий букетов, возможно за какой-то фотографией прячется полезная информация для подписчиков, но из-за отсутствия каких-либо заголовков, надписей это сложно понять. Также следует разбавить ленту видео и фото-каруселью, возможно, эти форматы будут вовлекать больше аудитории, чем статичные одиночные визуалы.

Наши рекомендации: добавить заголовки, разбавить ленту видео и карусельками, возможно, эти форматы будут вовлекать больше аудитории, чем статичные одиночные визуалы.

Не бойтесь внедрять продающие публикации

Контент-план. В профиле представлен большой ассортимент букетов и очень много актуальных. На наш взгляд стоит оставить в актуальных только главное и отзывы, так как подписчик может в там их обилии не найти нужную информацию. Также стоит добавить полную информацию по ценам.

Вы вовремя подхватили «волну» Reels — так держать: пока эта функция ещё на пике своего подъёма в России, продолжайте её использовать.

А вот продающих постов не хватает: информационный контент — хорошо, но не в бизнесе. Нам не нравится, что на одной публикации вы вставили слова песни про ромашки. Конечно, вам хочется необычно преподнести полевые цветы, но не стоит. В этом бизнесе акцент стоит делать на визуалах — подписчиков интересуют букеты и из чего они состоят, а не то, какие подписи вы ставите под фото. Стихотворения из гугла смотрятся как картинки, которые присылают родственники в WhatsApp — не дешевите свой контент (который хорош, к слову).

Тексты небольшие, что удачно подходит под тематику вашего бизнеса. В профиле цветочного салона не требуется писать полотна — достаточно небольшого предложения. Вы как раз так и делаете, поэтому не можем вас не похвалить. У вас есть привлекающие внимание заголовки и необычные, оригинальные сравнения. Преподносить информацию так, чтобы её захотелось читать, вы умеете. Но не всё можем отметить с позитивной стороны, и вот что нас смущает: слишком часто используется многоточие — такой знак препинания уместно смотрится в художественной литературе, но не в публикациях в соцсетях.

Не делайте подпись к постам из одних хештегов — такое описание не несёт смысла для аудитории. Лучше не пишите фразы на английском, поскольку основная часть вашей аудитории русскоговорящая.

Порой у вас встречается тавтология — следите за повтором слов, которые вы используете в одном предложении. Да и к тому же, некоторые предложения у вас объединяют несколько мыслей — из одного сложного делайте несколько простых. Так информация воспринимается лучше.

Наши рекомендации: советуем указывать стоимость букетов в публикациях, чтобы сэкономить время подписчиков. Вы же не хотите, чтобы ваш директ был переполнен сообщениями в стиле «Сколько стоит»? У вас преобладает информационный контент: не бойтесь внедрять в ленту продающие публикации. Ваши подписчики — однозначно потенциальные покупатели, поэтому подталкивайте их к совершению покупки. Например, конструкция «Собираетесь на свадьбу друзей? Самое время позаботиться о букете заранее и написать нам» удачно вписывается в специфику вашего бизнеса. Двигайтесь в таком направлении.

Обилие эмодзи — вычурно и инфантильно

Модерация. Комментарии есть, в том числе и целевые вопросы о стоимости продукта. Однако вы отвечаете не на все вопросы, часто вопросы о стоимости игнорируются, но отвечаете на простые эмоциональные реакции. В ответах используется слишком много эмодзи, а пробелы игнорируются.

Наши рекомендации: не оставлять без ответа комментарии потенциальных покупателей, то есть любые комментарии, касающиеся характеристик продукта: стоимость, условия доставки и т.д.

Упростите пользователям получение нужной им информации : почему они должны делать скрин, идти в шапку профиля за номером телефона и писать на него? Чем больше действий потенциальный покупатель должен совершить, чтобы получить информацию или заказать продукт, тем выше вероятность того, что он «отвалится».

Меньше эмодзи. Для выражения эмоций достаточно 1-2 эмодзи. Их обилие выглядит вычурно и инфантильно.

Аналитика в цифрах: в среднем публикуется по 22 поста в месяц, с учетом того, что в контент-плане для цветочного особо не разгуляться — нам кажется, что этого много. Вовлеченность на хорошем уровне, 1,35% в пересчете на пост, лайков на постах выше среднего по больнице, комментируют посты активно. В топе по вовлеченности посты с конкурсными механиками, но есть и вполне обычные посты, без дополнительной мотивации на комментарии и лайки.

Сервис аналитики аудитории TrendHero говорит о том, что только 52% аудитории выглядит достоверно. Остальная часть выглядит подозрительно или занимается массфоловингом. По географии подписчиков всё хорошо — из России 94% подписчиков, а 56% находятся в Набережных Челнах.

Наши рекомендации: запустить таргетированную рекламу, например, с акциями. Попробовать активно продвигать видео-контент, показать ассортимент. Еще можете разработать спецпроект, который даст вовлеченность аудитории и повысит узнаваемость бренда.