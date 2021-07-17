Как в Казани переезжают и раздваиваются театры

Почему ни у одного храма Мельпомены нет навсегда закрепленного места

Фото: Максим Платонов

Камаловский театр в Казани обретает еще одно здание. Или вовсе переезжает? Новость о том, что на территории бывшей Кульмаметовой слободы появится еще одна точка притяжения, — повод поговорить о том, что в городе театры вообще-то никогда не оставались на одном месте. И не только по воле стихий. Подробнее — в материале «Реального времени».

Был один театр — станет два?

Район улицы Хади Такташа назывался Кульмаметовой слободой в ханские времена, после взятия Казани здесь появилась каменная церковь в честь Михаила Архангела, а потом и Архангельская слобода. Здесь на пустыре (с небольшим количеством деревьев), между улицей Такташа и озером Нижний Кабан, появится второе здание Камаловского. В связи с тем, что в нынешнем общественные пространства «не соответствуют современным требованиям» театра, кроме того, в нем не хватает площадок для репетиций.



При этом пока что речь идет о том, что у Кабана построят большой комплекс. Переедет в него Камаловский полностью? Такой вариант существует, говорят в Министерстве культуры республики. Возможно, к примеру, что на улице Татарстан материализуется музыкальный театр, о котором давно говорят. Но все это пока «полет фантазии».

Хоть памятник советского модернизма и кажется местом, прочно ассоциирующимся с Камаловским, однако его достроили лишь в 1986 году. До этого театр работал в нынешнем здании Тинчуринского (ул. Горького, 13).

Здание Нового клуба в начале XX века. Источник: pastvu.com

А когда татарский театр только начинался, в виде труппы «Сайяр», он часто менял адреса. С 1911 года актеры играли в «Восточном клубе». В это время клуб, объединяющий татарскую интеллигенцию и любителей досуга, переехал из дома Сабитова (нынешний ресторан «Татарская усадьба» на Марджани) в доходный дом Абдул-Карима Апанаева (ул. Татарстан, 8).



Также «Сайяр» играл в Большом театре на Проломной и в Новом клубе. Это как раз нынешний Тинчуринский, а тогда — клуб Собрания служащих в правительственных и общественных учреждениях города Казани, или просто — «клуб канцеляристов». Архитектор, превративший жилой дом в общественное пространство, — Ф. Амлонг. Говорят, что руководитель труппы Габдулла Кариев мечтал сделать театром дом Шамиля, но «Сайяр» развалился…

Тинчуринский театр изначально был филиалом Татарского государственного академического театра, и был коллективом передвижным, состоящим из нескольких бригад — первый спектакль был сыгран в селе Шали Пестречинского района. А «офис» актеров на колесах находился в Спасской башне — в ней располагалась небольшая сцена, где театр сдавал свои спектакли худсовету.

Спасская башня — ворота, церковь, театр? Источник: pastvu.com

Великая история пожаров

Если говорить об истории русского театра, то она берет начало на территории нынешней Национальной библиотеки — на ее месте в 1728 году стояла Архиерейская школа, ученики которой показывали спектакли по библейским сюжетам.

Первый профессиональный театр сначала работал в арендованном доме на Кремлевской, 25 (это дом Мергасова — не путать с Мергасовским, называвшемся в честь переулка). После в начале 19-го века возник второй, который сначала размещался в доме Родионовой на Кремлевской (снесенном), а потом в деревянном здании на нынешней площади Свободы. Когда оно сгорело в пожаре, сначала построили еще одно деревянное, потом, в 1852-м, где сейчас стоит памятник Ленину, возвели каменное. Но оно также сгорело в 1860-м, а потом еще и в 1874-м, так что было построено еще одно, которое не пережило уже пожар 1919 года.

Площадь Свободы в начале XX века. Источник: pastvu.com

Нынешний оперный на месте Державинского сада начали строить до Великой Отечественной, и если до войны им занимался московский специалист Николай Скворцов, то после его смерти и окончания войны за дело взялся Исмагил Гайнутдинов, соединивший оригинальное решение предшественника в стиле сталинского ампира с национальным орнаментом.

Нынешний же театр Качалова после революции обрел дом купца Синякова 1833 года постройки по проекту Петра Пятницкого. Постепенно он превратился в доходный дом — уже Меркулова, здесь открылся кинотеатр «Пате», а потом, с 1914 года, в помещениях начали показывать и драмы с оперетками. Кстати, если посмотреть в проезд справа от здания, то можно увидеть остатки лавки купца.

Что будет с Камаловским? Разговоры о музыкальном театре идут давно, назначение дирижером оркестра 33-летнего Данияра Соколова, который недавно уже отыграл в нем полноценный концерт современных казанских композиторов с медиаподдержкой, указывает на то, что в этом направлении есть перспективы. В любом случае появление еще одного театрального пространства на другом берегу Кабана (наряду с театром Кариева и «Әкият») может стать поводом для оживления территории в целом и даже даст возможность называть это место новым центром татарской культуры.

