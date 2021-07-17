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Как в Казани переезжают и раздваиваются театры

00:00, 17.07.2021

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Как в Казани переезжают и раздваиваются театры
Фото: Максим Платонов

Камаловский театр в Казани обретает еще одно здание. Или вовсе переезжает? Новость о том, что на территории бывшей Кульмаметовой слободы появится еще одна точка притяжения, — повод поговорить о том, что в городе театры вообще-то никогда не оставались на одном месте. И не только по воле стихий. Подробнее — в материале «Реального времени».

Был один театр — станет два?

Район улицы Хади Такташа назывался Кульмаметовой слободой в ханские времена, после взятия Казани здесь появилась каменная церковь в честь Михаила Архангела, а потом и Архангельская слобода. Здесь на пустыре (с небольшим количеством деревьев), между улицей Такташа и озером Нижний Кабан, появится второе здание Камаловского. В связи с тем, что в нынешнем общественные пространства «не соответствуют современным требованиям» театра, кроме того, в нем не хватает площадок для репетиций.

При этом пока что речь идет о том, что у Кабана построят большой комплекс. Переедет в него Камаловский полностью? Такой вариант существует, говорят в Министерстве культуры республики. Возможно, к примеру, что на улице Татарстан материализуется музыкальный театр, о котором давно говорят. Но все это пока «полет фантазии».

Хоть памятник советского модернизма и кажется местом, прочно ассоциирующимся с Камаловским, однако его достроили лишь в 1986 году. До этого театр работал в нынешнем здании Тинчуринского (ул. Горького, 13).

Здание Нового клуба в начале XX века. Источник: pastvu.com

А когда татарский театр только начинался, в виде труппы «Сайяр», он часто менял адреса. С 1911 года актеры играли в «Восточном клубе». В это время клуб, объединяющий татарскую интеллигенцию и любителей досуга, переехал из дома Сабитова (нынешний ресторан «Татарская усадьба» на Марджани) в доходный дом Абдул-Карима Апанаева (ул. Татарстан, 8).

Также «Сайяр» играл в Большом театре на Проломной и в Новом клубе. Это как раз нынешний Тинчуринский, а тогда — клуб Собрания служащих в правительственных и общественных учреждениях города Казани, или просто — «клуб канцеляристов». Архитектор, превративший жилой дом в общественное пространство, — Ф. Амлонг. Говорят, что руководитель труппы Габдулла Кариев мечтал сделать театром дом Шамиля, но «Сайяр» развалился…

Тинчуринский театр изначально был филиалом Татарского государственного академического театра, и был коллективом передвижным, состоящим из нескольких бригад — первый спектакль был сыгран в селе Шали Пестречинского района. А «офис» актеров на колесах находился в Спасской башне — в ней располагалась небольшая сцена, где театр сдавал свои спектакли худсовету.

Спасская башня — ворота, церковь, театр? Источник: pastvu.com

Великая история пожаров

Если говорить об истории русского театра, то она берет начало на территории нынешней Национальной библиотеки — на ее месте в 1728 году стояла Архиерейская школа, ученики которой показывали спектакли по библейским сюжетам.

Первый профессиональный театр сначала работал в арендованном доме на Кремлевской, 25 (это дом Мергасова — не путать с Мергасовским, называвшемся в честь переулка). После в начале 19-го века возник второй, который сначала размещался в доме Родионовой на Кремлевской (снесенном), а потом в деревянном здании на нынешней площади Свободы. Когда оно сгорело в пожаре, сначала построили еще одно деревянное, потом, в 1852-м, где сейчас стоит памятник Ленину, возвели каменное. Но оно также сгорело в 1860-м, а потом еще и в 1874-м, так что было построено еще одно, которое не пережило уже пожар 1919 года.

Площадь Свободы в начале XX века. Источник: pastvu.com

Нынешний оперный на месте Державинского сада начали строить до Великой Отечественной, и если до войны им занимался московский специалист Николай Скворцов, то после его смерти и окончания войны за дело взялся Исмагил Гайнутдинов, соединивший оригинальное решение предшественника в стиле сталинского ампира с национальным орнаментом.

Нынешний же театр Качалова после революции обрел дом купца Синякова 1833 года постройки по проекту Петра Пятницкого. Постепенно он превратился в доходный дом — уже Меркулова, здесь открылся кинотеатр «Пате», а потом, с 1914 года, в помещениях начали показывать и драмы с оперетками. Кстати, если посмотреть в проезд справа от здания, то можно увидеть остатки лавки купца.

Что будет с Камаловским? Разговоры о музыкальном театре идут давно, назначение дирижером оркестра 33-летнего Данияра Соколова, который недавно уже отыграл в нем полноценный концерт современных казанских композиторов с медиаподдержкой, указывает на то, что в этом направлении есть перспективы. В любом случае появление еще одного театрального пространства на другом берегу Кабана (наряду с театром Кариева и «Әкият») может стать поводом для оживления территории в целом и даже даст возможность называть это место новым центром татарской культуры.

Радиф Кашапов
ОбществоКультураИстория Татарстан Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. КачаловаТатарский государственный Академический театр имени Галиасгара КамалаТатарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина

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