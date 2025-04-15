Ильнур Губайдуллин: «К 9 мая у нас все должно блестеть!»

С 1 апреля в Татарстане на полигоны вывезен куб мусора высотой с девятиэтажку

Фото: сайт Кабмина РТ

551 нарушение нашли за две недели

С начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане прошло две недели. Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов, главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Татарстана Ильнур Губайдуллин на брифинге в Кабмине рассказал о его первых результатах. За это время:

на полигоны было вывезено 16,1 тыс. кубометров мусора («Реальное время» подсчитало, что куб, собранный из этого объема, будет высотой с девятиэтажный дом!);

работали 1,5 тыс. единиц техники;

в работах по расчистке территории участвовали уже 63 тысячи человек;

выявлено 551 нарушение природоохранного законодательства, 268 из них — несанкционированные свалки;

74 нарушения уже устранены, 29 из них — ликвидированные свалки;

инспекторы Минэкологии составили 128 протоколов, было наложено штрафов на 38 тысяч рублей и объявлено 87 предостережений.

Вместе с РЖД экологи обследуют полосы отвода железных дорог, совместно с ГБУ «БДД» — придорожные полосы. Регулярно проводятся облеты территории республики на вертолете с целью поиска нарушений. Так, 3 апреля во время авиационного облета Набережных Челнов и восьми районов Татарстана было выявлено 150 нарушений (103 из них — несанкционированное размещение отходов).

Рейды и облеты будут продолжаться до конца мая.

Выявлено 551 нарушение природоохранного законодательства, 268 из них — несанкционированные свалки. предоставлено Минэкологии РТ

Больше всего татарстанцы жалуются на свалки

С 1 января 2025 года по сегодняшний день в общественную экологическую приемную Татарстана поступило 1 382 обращения. Больше всего из них — 662 — связано с несанкционированным размещением или несвоевременным вывозом отходов. 226 раз татарстанцы обратились к экологам по поводу качества атмосферного воздуха, 185 раз их беспокоило качество воды.

С 1 апреля экологи получили 339 обращений граждан. Темой для 208 из них стали отходы, 37 — воздух, 40 — вода. Таким образом, в структуре обращений продолжают лидировать несанкционированные свалки и нерегулярный вывоз отходов.

123 из поступивших уведомлений в «Народный контроль» в категории «Свалки» еще не решены. Рекордное количество таких заявок по понятным причинам поступило из Казани — 65. 12 нерешенных заявок остается в Лаишевском районе, 8 — в Зеленодольском, 7 — в Набережных Челнах, 6 — в Альметьевском районе.

— Руководителям исполкомов этих районов неоднократно говорили, что эту работу необходимо взять на контроль и ликвидировать свалки, — напомнил Ильнур Губайдуллин.

сайт Кабмина РТ

«Давление на муниципалов оказывать нельзя»

Есть в республике и свалки-долгожители. Так, с 2023 года не удалось справиться с живописными завалами мусора в Верхнеуслонском районе и Казани, с лета прошлого года в работе находятся свалки в Лаишевском и Тукаевском районах.

— Мы используем риск-ориентированный подход, давление на муниципалов оказывать нельзя, но тем не менее мы проводим профилактические мероприятия, консультации, инспекционные визиты. И когда видим, что свалки-долгожители не убираются, приходится прибегать к мерам административного воздействия, — рассказал первый заместитель министра экологии и природных ресурсов республики.

Причем в основном несанкционированные свалки находятся на муниципальных землях — а значит, если не удается найти виновного в их организации, обязанность по уборке лежит на муниципалитетах.



— К 9 мая у нас все должно блестеть, все должно быть убрано и все необходимые меры приняты! — заключил Ильнур Губайдуллин.

Людмила Губаева