Министр цифрового развития Татарстана предупредил о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Фото: Динар Фатыхов

Мошенники осваивают новые методы обмана, используя QR-коды, размещенные в подъездах и других общественных местах. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.

По словам министра, злоумышленники размещают поддельные QR-коды на квитанциях, объявлениях и даже на самокатах, перенаправляя пользователей на фишинговые сайты для кражи личных данных и денежных средств.

Реальное время / realnoevremya.ru

Министр также выделил ключевые признаки мошеннического QR-кода: отсутствие информации об источнике объявления и агрессивный призыв к действию: например, фразы «не срывать» или «подключиться необходимо».

В связи с этим ведомство рекомендует гражданам проявлять бдительность и всегда проверять URL-адрес, на который ведет QR-код, прежде чем переходить по ссылке. Особую осторожность следует проявлять при сканировании кодов в общественных местах.

Ранее Хайруллин призвал жителей республики к бдительности и поделился информацией о наиболее распространенных видах мошенничества в Telegram.

Рената Валеева