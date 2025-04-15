Депутат Госдумы объяснил решение о налоговом вычете за занятия спортом

Фото: Динар Фатыхов

Максимальная сумма годовых расходов на физическую культуру и спорт, за которые можно получить налоговый вычет, составляет 150 тысяч рублей. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью «Дума ТВ».

По словам депутата, механизм налоговой поддержки через вычеты был введен для поддержки спорта и здорового образа жизни граждан.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Человек, который занимается спортом, он меньше болеет, соответственно, лучше участвует в жизни государства, в экономике страны, — пояснил Федоров.

Депутат отметил, что данное решение направлено на поощрение граждан, ведущих здоровый образ жизни. Для получения вычета необходимо собрать чеки за год, по которым налоговая служба автоматически примет решение о предоставлении вычета.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для снижения финансовой нагрузки на российские семьи, стремящиеся к занятиям спортом. Об этом глава государства заявил 14 апреля на совещании с членами правительства.



Матвей Гавриков