Новое здание театра Камала в Казани построят между ул. Хади Такташа и озером Нижний Кабан

Фото: Максим Платонов (архив)

Новое здание Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, расположенного на ул. Татарстан 1, построят между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Отмечается, что общественные пространства, которые имеет на сегодняшний день театр, не соответствуют современным требованиям. Учреждение нуждается в расширении рабочего пространства — артистам не хватает площадок для репетиций.

Проект нового здания театра Камала планируют выбрать по итогам международного архитектурного конкурса. Обязательное условие для участия в нем — присутствие в команде татарстанских архитекторов.

В мае стало известно, что театр имени Г. Камала реконструируют. Здесь не просто реконструируют сцену, зрительный зал и гримерки: коллективу и посетителям обещают современное комфортное пространство, а в числе новшеств — детскую театральную студию и кафе с видом на Кабан.



«Есть положительное решение президента, чтобы провести в камаловском театре не просто ремонт, а более глубоко посмотреть на ситуацию. Президент дал положительное решение именно по реконструкции, а не ремонту», — прокомментировала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.





Татьяна Демина