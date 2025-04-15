Главный субботник весны в Казани пройдет 26 апреля в Березовой роще

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков пригласил жителей присоединяться к общероссийскому субботнику

Фото: Реальное время

Сегодня на брифинге о том, как проходит санитарно-экологический двухмесячник, Александр Шадриков пригласил татарстанцев присоединиться к главному, общероссийскому субботнику, который пройдет 26 апреля. В Казани его центральной площадкой станет Березовая роща.

— Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех принять участие в общероссийском субботнике. Это прекрасная возможность внести свой вклад в сохранение чистоты нашего родного Татарстана. Пусть экология нас объединяет! — призвал министр.

Напомним, 1 апреля в Татарстане начался санитарно-экологический двухмесячник. За это время в работах по очистке территории поучаствовали уже 63 тысячи жителей республики, на полигоны вывезено уже 16,1 кубометра мусора. Более подробную информацию о том, как прошли первые две недели двухмесячника, раскрыл первый заместитель министра экологии Ильнур Губайдуллин.

Людмила Губаева