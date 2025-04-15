В Казани по нацпроекту отремонтируют улицу Журналистов

Фото: Мария Зверева

В Казани в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют улицу Журналистов на участке от улицы Академика Арбузова до улицы Халитова в Советском районе. Об этом сообщает Минтранс Татарстана в своем телеграм-канале.

Протяженность ремонтируемого участка составит 500 метров при ширине в четыре полосы. Будет уложен верхний слой покрытия из высокопрочного ЩМА-16 на площади 7 400 квадратных метров.

Кроме того, дорожники обновят тротуары общей площадью 715 кв. м, заменят 713 погонных метров дорожного и 264 погонных метра тротуарного бортового камня.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В целях обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены 10 дорожных знаков и нанесена дорожная разметка.

Как напоминает Минтранс, всего в 2025 году в Казанской агломерации в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется выполнить строительно-монтажные работы на 17 объектах общей протяженностью более 21 километра.

Рената Валеева