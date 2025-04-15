Наиль Сейфетдинов: «В женский футбол можно приходить в любом возрасте»

Когда все участники турниров — призеры

Чемпионки с Дамиром Каюмовым (слева) и Александром Гусевым (справа). Фото: предоставлено федерацией футбола РТ

В ближайшее воскресенье, 20 апреля, на стадионе «Электрон» состоится розыгрыш Суперкубка Татарстана по футболу. В борьбе за почетный трофей встретятся казанская команда «Стрела» и елабужская «Алабуга». Этот матч ознаменует открытие летнего сезона любительского футбола республики. «Реальное время» пообщалось с арбитром Наилем Сейфетдиновым, который в том числе отвечает и за развитие женского футбола в профильной федерации республики.

В Зеленодольске возродили женский футбол

— Наиль, как прошло зимнее межсезонье в женском футболе республики? Ранее в это время команды только тренировались. Затем появился футбол на снегу, сейчас манежи, позволяющие проводить полноценные турниры.

— Я начну с динамики развития, которое во многом определяется количеством участников. Если в прошлом году в зимних соревнованиях у нас принимали участие восемь команд, причем шесть из них представляли Казань и еще две — Закамскую зону, сейчас же впервые стартовала команда Зеленодольска.

— Можно добавить, что она возрождает славные традиции женского футбола в Зеленодольске. Все-таки там шесть лет (с 1990 по 1996 годы) существовала команда «Сююмбике-Зилант», в составе которой три года набирала практику будущий игрок сборной России Татьяна Курицына из Воронежа, играли Алла Григорьева из Петрозаводска и Лилия Осколок.

— Но это в прошлом, а сейчас у них снова образовалась команда, которая стартовала с уровня школьной лиги. Тренеры-энтузиасты — Андрей Борисов из спортшколы и Булат Серазеев в общеобразовательной школе — собрали команду, и в прошлом году она дебютировала в летнем первенстве. После нашего общения они решили попробовать силы на уровне зимнего чемпионата республики, поскольку в городе пока нет специализированного манежа, а имеющийся ограничен размерами 20 на 40, а также чтобы иметь возможность проводить в Зеленодольске домашние игры, хотя они играли в Казани.

Это проблема, когда во многих командах нет условий, чтобы тренироваться, не говоря уже об играх. Но тут необходимо понимать, что и у мужских команд, в частности победителей двух наших зимних турниров — «Динамо» и «Стрелы», тоже нет полноценных условий. Они самостоятельно расчищают часть поля, чтобы проводить тренировки. Республика строит манежи, но подчас тяжело найти там свободное время для тренировочного процесса. В нашем футбольно-легкоатлетическом манеже уже с 19:00 начинается футбол для коммерческих групп.

Алсу Абдуллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«После реконструкции стадиона «Мотор» там была создана женская футбольная команда»

— Летом возможностей играть будет больше.

— Думаю, что те же команды у нас и стартуют в первенстве Татарстана. Тут в полный рост встает другая проблема, когда во многих больших городах, тех же Альметьевске, Нижнекамске, Чистополе на начальном уровне есть команды из девочек, которые играют, обучаясь в школе. Но с течением времени, когда они поступают в высшие учебные заведения, уезжают в Казань, другие города России, команды распадаются. Потому что следующий этап развития женского футбола — это вузовские команды, а в нашем случае это команды К(П)ФУ, Поволжского университета спорта, как профильного вуза, и КХТИ с которым на протяжении долгого времени взаимодействует наша сильнейшая школа женского футбола «Мирас» под руководством Дамира Даяровича Каюмова.

— Опять же, если рассматривать карьеры наших лучших футболисток, то и игрок сборной России в нулевые годы Татьяна Репейкина была родом из Лаишево, где она оканчивала школу-интернат для детей-сирот, и главная звезда нынешнего времени Алсу Абдуллина из Аксубаевского района.

— Если конкретизировать, то сейчас в Альметьевске собралась очень хорошая команда, причем большого возрастного радиуса, поскольку они участвовали в соревнованиях по всем трем возрастным группам, включая самых маленьких 2015—2016 годов рождения. Тут я отмечу, что у нас, как никогда, наблюдался очень большой приток девичьих команд по всем возрастным группам. В самой младшей возрастной группе (2015—2016 г. р.) и в средней (2013—2014 г. р.) играло по 10 команд. В старшей группе (2011—2012 г. р.) играло 12 команд. Например, впервые приняла участие команда спортклуба «Мотор» под руководством Владимира Мальцева. Этому способствовала большая реконструкция самого стадиона «Мотор», проведенная в рамках подготовки к Играм стран БРИКС. И надо отдать должное спорткомитету Казани, его руководителю Линару Гарипову, что они ставят задачу увеличения количества, открытия в спортшколах отделений женского футбола. Теперь будет стоять вопрос о сохранении их в футболе на момент перехода из юниорского в профессиональный спорт.

У Алсу Абдулиной в Казани есть персональные поклонники. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из казанских игроков Премьер-лиги можно создать целую команду

— Работа такого энтузиаста этого дела, как Дамир Каюмов, привела к созданию команды «Мирас». Из нее по командам Суперлиги разлетелись: Амелия Ахтямова, Анна Халиуллина, Ляля Холматова — в «Спартак», Абдуллина и Азалия Зальмиева — в «Локомотив», Дана Петрова и Дарья Радикова — в «Динамо», Зарина Шарифова — в «Зенит». Есть ли особенности работы детского тренера с группами девочек?

— Я обратил внимание, что объявление в школе, СМИ, в соцсетях о практике отбора или даже набора в футбольную секцию ни на девочек, ни на их родителей не действует. Не действует и положительный пример, например, проведение чемпионата мира в России, победа команды. Нет, тут, как было принято в советское время, надо «ножками походить», то есть обращаться в школы, к учителям физкультуры, чтобы рассказывали о секции женского футбола, либо рекомендовали перспективных девочек.

Дамир Даярович на начальном этапе формирования первых секций пошел по этому пути, причем начиная с детских садов. Сейчас эстафету у него перенял Илья Ульянин, который начинал работу с мальчиками, а затем Дамир Даярович переориентировал его на работу с женскими командами. Еще одна воспитанница, Карина Сметанкина — в прошлом году «Мирас» под ее руководством выиграл все, что возможно. Кубок и чемпионат республики, успешно выступали на студенческих соревнованиях и чемпионате России по Первой лиге.

— В середине нулевых тренер любительской команды «БИМ-радио» Рустем Камалетдинов часто выставлял против своих подопечных команду «Казаночка», выступавшую в Суперлиге чемпионата России по мини-футболу. Просто в качестве спарринг-партнеров. И с такими футбольными звездами того времени, как Лора Быстрицкая, Резеда Халимдарова, приехавшая из Воронежа Елена Дремова, игроки были знакомы по товарищеским матчам.

— Это мини-футбол, или, как его сейчас переименовали, футзал, полностью вотчина руководителя департамента Сергея Владимировича Рожкова, руководителя тренерского цеха Михаила Небогатикова. Но я не исключаю, что многие игроки задействованы и там, и там, как в сущности у мужчин.

Я обращаюсь к руководителям вузов. У нас в студенческом первенстве по футболу и мини-футболу принимают участие только по три команды. Уровень конкуренции существенно ниже, чем в мужском футболе, в том числе на всероссийском уровне. К примеру, наставник из Челнов Эдуард Назаров, осознал это. Он участвует со своей командой на всероссийских соревнованиях среди девочек на таком уровне и добивается таких результатов, к которым он никогда бы не пришел, возглавляя мужские коллективы. Затем они заключили соглашение с «Мирасом» и отдают своих воспитанниц для получения практики во взрослом футболе.

Наиль Сейфетдинов (в центре) в окружении молодых арбитров . предоставлено СК «Синтез»

Девять кандидаток в составы сборной России

Могу отметить Айрата Гиляззетдинова — представителя футбольной династии, в которую входят отец Гусман, брат Артур Гилязетдинов, ныне игрок Первой лиги красноярского «Енисея». Айрат Гилязетдинов сейчас работает в тренерском штабе Ульянина в девичьей юниорской команде «Рубин».

Путь к Олимпу в женском футболе гораздо ближе, даже по сравнению с олимпийскими командными видами спорта, такими как баскетбол, волейбол, гандбол, которые развиваются достаточно давно. Заходите в эту нишу, пока она относительно свободна. Обратите внимание на количество кандидаток в различные составы сборных. U19 Арина Цыплова, U16 Екатерина Леонтьева, Азалия Миронова, София Савостина, Александра Сафронова и Алина Хасаншина (все «Рубин»), Ангелина Филиппова, U15 Яна Архипова (обе «Мирас») и Злата Горбачева («Рубин»).

— До какого возраста девушки могут приходить в футбол?

— Мне кажется, что дверь в женский футбол не закрывается максимально долго. Как доказательство этого тезиса: создание казанской команды «Герл пауэрс», которую в буквальном смысле создали из родительниц юных футболистов. В розыгрыше зимнего чемпионата республики они были заявлены как «Максат-2», поскольку там тренируются их детишки. Там есть женщина, которой 43 года, ей нравится быть в движении. Я, кстати, обратил внимание, что сейчас на турнирах среди девочек среди болельщиков преобладают представительницы слабого пола, причем очень активных: если они раньше подсказывали своим игрокам, то сейчас уже активно комментируют судейство. Тут тоже есть свой ориентир в качестве лицензированного арбитра ФИФА — Надежды Гориновой. А те, у кого есть порох в пороховницах и огонь в глазах, сами решились на подобный дебют. Здорово!

Сейчас команда под руководством тренера Арсена Саитова строит планы на то, чтобы играть в первенстве Приволжского округа.

