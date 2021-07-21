Лайфкод от «Ак Барс Дома»: стать архитектором своей жизни

Фото: Предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

Покупая квартиру, выбирая дом или жилой комплекс, каждый из нас пишет свой сценарий жизни. Новоселье — не просто переезд, это точка отсчета новой истории каждого человека в большом городе.

Жить — интересно



В какой квартире будет жить житель мегаполиса через двадцать, тридцать, пятьдесят лет? Насколько она будет соответствовать запросам современного жителя, приобретающего сегодня жилье? Будет ли ему интересно жить в своем нынешнем доме — приходить с работы, отдыхать, заниматься спортом? Эти вопросы задает себе не покупатель, а девелопер, стремясь тем самым предвосхитить ожидания будущих жителей.

Процесс приобретения квартиры за последние 10 лет изменился до неузнаваемости — онлайн-сделки, личный кабинет будущего жителя, дистанционное рассмотрение заявки на ипотеку существенно упростили жизнь всех участников процесса.

Серьезно изменился и подход в выборе квартиры — покупателя интересуют не только локация и сроки сдачи, он ждет пользы и функциональности от каждого квадратного метра: все большую популярность набирает концепция Space as a Service (пространство как услуга — перевод с англ.).

Покупателя интересуют не только локация и сроки сдачи, он ждет пользы и функциональности от каждого квадратного метра

Психология + экологичность = детские площадки

Какой он, сценарий жизни горожанина? Знакомство с городом у юного жителя начинается со двора. Первая песочница, первые качели, первые друзья. Как важно на этом этапе позаботиться о психологическом здоровье ребенка — заложить основы принципов созидания, привить навыки общения, научить не бояться экспериментов и творческих задач. Проектирование детских игровых площадок с учетом детской психологии — сложная, но интересная задача, к решению которой «Ак Барс Дом» в очередной раз подошел более чем основательно.

Детское игровое оборудование для каждого двора в новом проекте девелопера — ЖК «Мой Ритм» — проектировалось и подбиралось совместно с детскими психологами. Развитию коммуникаций малыши могут учиться не только в классической песочнице, но и с помощью специального оборудования для игр с пересыпкой — оно вовлекает детей в командную игру на длительное время, содействует эффективному общению.

Говоря языком детских психологов, дети могут выбрать любое занятие в виде сюжетной игры (холмики, домики), движения (лазательные комплексы, горки, качели), общения (столики, песочные системы), эксперимента (игра с природными материалами).

Детское игровое оборудование для каждого двора в ЖК «Мой Ритм» проектировалось и подбиралось совместно с детскими психологами

«Нашей целью при планировании двора было желание организовать пространство в жилом дворе так, чтобы оно способствовало творческому и гармоничному психологическому развитию детей, — рассказывает заместитель генерального директора ГК «Ак Барс Дом» Руслан Сагитов: «Учитывая в первую очередь особенности детской психологии, заботясь о мотивации и развитии подрастающего поколения, мы создаем принципиально новые рекреационные пространства, которые отличают не только экологичность и безопасность, но и развитие моторики, координации, навыков общения».

Особая забота девелопера — в экологичности и эстетичности покрытия детских площадок. Настоящая каспийская галька является природным амортизирующим материалом и развивает мелкую моторику детей.

К разработке экологичных современных детских площадок в ЖК «Мой Ритм» было привлечено ландшафтное бюро AFA — это команда архитекторов и дизайнеров, их работы известны в России и за ее пределами. Именно они спроектировали благоустройство таких крупнейших в России тематических пространств, как «Сочи Парк», «Зарядье» в Москве, детских площадок на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге, а казанцы уже оценили проекты москвичей на набережной озера Кабан.

Особая забота девелопера — в экологичности и эстетичности покрытия детских площадок

Новый формат городского жилья

И вот спустя несколько лет юный житель мегаполиса идет в детский сад, а потом в школу. Большая удача для всей семьи, если она не только находится рядом с домом, но и является, по сути, многофункциональной — есть возможность посещать дополнительные кружки и занятия. Для города крайне важно снизить так называемую «ежедневную миграцию детей», а потому планируемое строительство центров детского творчества, спортивных площадок позволит сделать процесс основного и дополнительного образования современного школьника максимально эффективным.

Уже год, как на территории жилого комплекса действуют лицей №187 «Ритм», рассчитанный на 1 224 учеников и детский сад. Места хватит всем будущим жителям — в ближайшие годы планируется построить еще несколько образовательных учреждений. Кстати, в трех домах масштабного жилого комплекса уже справили новоселье первые жители. Комплекс будет сдаваться поэтапно — всего планируется построить 35 домов — это почти 600 тысяч кв. м жилья.

Комплекс будет сдаваться поэтапно — всего планируется построить 35 домов — это почти 600 тысяч кв. м жилья

Для того, чтобы учесть будущие запросы и потребности уже нынешних жителей ЖК «Мой Ритм», при проектировании комплекса были использованы принципы социокультурного программирования, результатом которого стали спортивные объекты, предусмотренная территория для строительства центра детского творчества, плейхаб, пешеходный бульвар с велодорожками и экологичные современные детские площадки. Благодаря уже действующей системе индивидуального доступа во двор и концепции «двор без машин», здесь приватная и безопасная территория у каждого двора.

В основе концепции ЖК «Мой Ритм» заложена тема ритма — она отражена в каждой детали благоустройства. К примеру, в каждом дворе предусмотрена пешеходная диагональ, позволяющая сократить время выхода к центральному бульвару. Бульвар станет местом встреч, общения и прогулок, на нем будут выделены велодорожки и организованы территории для отдыха. Здесь тоже заданы свой ритм и коммуникация цветом плитки тротуара — плитка светлых и темных оттенков ведет в подъезды и коммерческие помещения на бульваре. Протяженность бульвара — около 600 метров, это расстояние от уже сданных первых домов комплекса до будущей станции метро «Сахарова».

Новый центр Советского района

Очевидно, что в будущем это будет новый центр Советского района Казани — здесь строится метро, в шаговой доступности — «Мега» и «Агропарк», рядом проспект Победы и проспект Камалеева. «Мой Ритм» имеет не только самую высокую, но и одну из самых удобных локаций в городе — рядом автомобильные развязки и остановки всех видов общественного транспорта.

«Мой Ритм» станет и новой точкой на карте деловой жизни Казани — на его территории запланировано строительство двух бизнес-центров площадью 35 тысяч кв. м, технопарка на 1,5 тысячи рабочих мест. Для развития малого бизнеса предусмотрены первые этажи жилых домов — здесь будут коворкинги, кафе, центры развития, спортивные студии и магазины.

Это не просто комплекс новостроек, фасады которых украсят архитектурный облик города. Это район, формат жизни в котором будет актуален в ближайшие десятилетия.

Это будет новый центр Советского района Казани — здесь строится метро, в шаговой доступности — «Мега» и «Агропарк», рядом проспект Победы и проспект Камалеева

«Мой Ритм» — лучший жилой комплекс-новостройка в Казани

ЖК «Мой Ритм» достойно оценен на федеральном уровне — в марте этого года проект занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Казани» ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК — самой масштабной в России премии в области жилищного строительства, организаторами которого являются Национальное объединение застройщиков жилья, Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике. А на днях специалисты ДОМ.РФ посетили ЖК «Мой Ритм» в рамках изучения опыта регионов — эксперты финансового института развития в жилищной сфере России ознакомились с территорией проекта и обсудили перспективы дальнейшего развития и благоустройства одного из крупнейших комплексов Казани.

«Мой Ритм», безусловно, новый формат городского жилья, в котором будет удобно не только жить и растить детей, но и развиваться, работать, сохраняя ритм своей собственной жизни, минуя временные и ресурсные затраты, что и было задумано девелопером. Жители любой возрастной категории могут выбрать свою территорию для спорта, отдыха, работы, общения, самореализации. В каждом дворе есть место и для занятий спортом, их уже оценили первые жители. В планах управляющей компании — проведение чемпионатов по футболу, стритболу между дворами и командами жилых комплексов, для активных болельщиков предусмотрена трибуна. Площадки для отдыха оснащены шезлонгами, гамаками и теневыми навесами. Есть выделенная зона для проведения праздника двора с уже посаженной центральной новогодней елью.

Максимально насыщенная сервисами комфортная среда проживания — это и есть сценарии жизни. Новый этап в эволюции девелопмента — не просто построить, а вдохновить на развитие себя и своего города, собственное благополучии и благополучие людей, сделать жизнь насыщенной и яркой.

Партнерский материал