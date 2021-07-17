Видеоопрос: «Кто должен уступить в споре России и Франции из-за названия «шампанское»?»
Много споров вызвал новый закон России о виноделии, который разрешил именовать «шампанским» только продукцию отечественных производителей. Согласно документу, напитки из французского региона Шампань теперь должны быть переименованы в «игристое вино». На фоне скандала из-за смены наименования производитель шампанского Moet Hennessy решил приостановить поставки в Россию. Однако позже в компании сообщили, что все же выполнят требования нового закона о маркировке продукции.
— Кто должен уступить в споре России и Франции из-за названия «шампанское»? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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