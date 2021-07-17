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Видеоопрос: «Кто должен уступить в споре России и Франции из-за названия «шампанское»?»

00:00, 17.07.2021
Видеоопрос: «Кто должен уступить в споре России и Франции из-за названия «шампанское»?»
Фото: Максим Платонов

Много споров вызвал новый закон России о виноделии, который разрешил именовать «шампанским» только продукцию отечественных производителей. Согласно документу, напитки из французского региона Шампань теперь должны быть переименованы в «игристое вино». На фоне скандала из-за смены наименования производитель шампанского Moet Hennessy решил приостановить поставки в Россию. Однако позже в компании сообщили, что все же выполнят требования нового закона о маркировке продукции.

— Кто должен уступить в споре России и Франции из-за названия «шампанское»? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
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